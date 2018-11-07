Doktoru darbeden zanlıya 15 yıl hapis istemi

Şanlıurfa'da doktor Bahattin Ahmet Yalçın'ı darbeden tutuklu sanık A.K. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcılığının, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı darbettiği iddiasıyla tutuklanan A.K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğinde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın kafasına mermerle iki kez vurduğu, üçüncü kez vurmaya çalışırken çevrede bulunanlar tarafından engellendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğinin belirlendiği vurgulanan iddianamede, sanığın 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ne olmuştu?

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 17 Temmuz'da hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklanmıştı.