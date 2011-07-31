T24 - Kadıköy sahilinde bir grubun saldırısına uğradı. Doktorların 'sağlam' dediği genç iç kanamadan öldü, doğum gününde de defnedildi.



Kadıköy'de dayak dehşeti... Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dershanede güvenlik görevlisi Recep Karaziyan (29) geçen pazar, Caddebostan sahili kayalıklarında alkol aldıktan sonra üç arkadaşına 'hemen geliyorum' diyerek uzaklaştı.



Biraz ileride kimliği belirsiz kişiler tarafından tekme tokat dövülen Karaziyan olay yerine gelen polisin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Arkadaşları tarafından evine götürülen genci, sabah annesi buldu. 'Yüzünde morluklar var, kan içindeydi. Hemen hastaneye götürdüm' diyen anne Aynur Turan'ın (52) iddiasına göre Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları gencin röntgenini çekip hastanede bir gece tuttu ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.





Turan yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Numune Hastanesi ilgilenmedi. Bizi Göztepe'ye geri gönderdiler. Oradan da tekrar Numune'ye geri gönderdiler. 3 saat iki hastane arasında gidip geldik. Sonunda Göztepe'de tekrar muayene ettiler. Sadece burnunun kırık olduğunu, sürekli buz tamponu yapılması gerektiğini söylediler. Bizi eve gönderdiler.' Ancak Karaziyan iki gün sonra yaşamını titirdi. Polis saldırganları arıyor.

Doktor ihmali mi var?



Acılı anne oğlunun evde bir gece geçirdikten sonra fenalaştığını tekrar hastaneye götürdüğünü, bu kez yoğun bakıma alındığını ancak ertesi gün yaşamını yitirdiğini söyledi. Oğlunun iç kanama geçirdiğinin hastanede fark edilmediğini söyleyen Turan, Karaziyan'ın doktorların ihmalkarlığı yüzünden öldüğünü söyledi. Otopsinin ardından Recep Karaziyan doğum gününde son yolculuğuna yakınlarının göz yaşlarıyla uğurlandı.



