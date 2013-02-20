Doktorların gelirleri yarı yarıya azalacak!

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili yasaya sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerine el koyan hükümler eklendiğini açıkladı. TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, “Bu sağlık çalışanlarının toplam gelirlerinin yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor” dedi.

Mecliste görüşmeleri devam eden Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili yasaya eklenen madde doktorları üzecek. Beyazıt İlhan konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada, yasaya “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde 45’ini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde 50’sini aşamaz” maddesinin eklendiğini söyledi.

Gelirler yarı yarıya düşecek

İlhan “Demek isteniyor ki, ‘bağış, faiz ve kira gelirlerini ödeme yapılacak havuzdan çıkarıyorum. Ayrıca hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinden de ancak yüzde 45’ini dağıtacağım. Diğer döner sermaye gelirlerinin ise ancak yüzde 50’sini dağıtacağım.’ Ancak bu sağlık çalışanlarının aldığı döner sermayeye el koymak demek” dedi. İlhan böylece gelirlerin yarı yarıya düşeceğini söyledi.

Geri çekilsin

Yarın Meclisin Dikmen kapısı önünde bir basın açıklaması yapacaklarını söyleyen İlhan, “Zaten bu yasanın özellikle şehir hastaneleri bölümüne karşıyız. Anlaşılıyor ki bizden kesilen ücretler bu ihaleyi alan şirketlere gidecek. Sağlık çalışanları zor durumda kalacak. Yasanın geri çekilmesini istiyoruz” dedi.