Doktorlardan solaryum için uyarı

Suni bronzlaşma için kullanılan solaryum cihazlarının cilt kanserine neden olduğunu belirten Kanadalı doktorlar, solaryum merkezlerine girme yaşının 18'e çıkarılmasını, 18 yaş altı için yasak getirilmesi çağrısında bulundu.



Kanada'nın Stanhope kentinde toplanan Prince Edward İsland eyaleti Tıp Topluluğu üyesi doktorlar adına açıklama yapan Dr. Jerry O'Hanley ve Dr. Billy Scantlebury, bronzlaşmak için girilen solaryum yataklarından kontrolsüz ultraviyole ışınları salındığını ifade etti.



Eyalet genelindeki cilt kanseri vakalarında son yıllarda ciddi artış gözlendiğini kaydeden doktorlar, "Kullanılan solaryum yatakları, diğer malzemeler ve bunları kullanacak kişilerin eğitimine ilişkin bir yönetmeliğin olmaması, sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Bu salonlara isteyen herkesin gidebiliyor olması da özellikle 18 yaş altı gençlerde ciddi sağlık vakalarına yol açmaktadır. Solaryum salonlarına acilen 18 yaş sınırı getirilmeli ve yönetmelik çıkarılmalıdır" dedi.



Doktorlar, "Solaryum cihazlarının cilt kanserine yol açtığı, artık şüphe götürmez bir gerçektir" diye konuştu.



Kanada genelinde solaryum salonları için sadece New Brunswick eyaletinde 18 yaş ve üzerinde olmak gerekiyor. Aynı eyaletin, cihazlara ilişkin de yönetmeliği bulunuyor.



Dünya Sağlık Örgütü de solaryum cihazları hakkındaki uyarısını "kansere neden olabilir" kararını "kansere neden olur" şeklindeki üst düzeye çıkarmıştı







