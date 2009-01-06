Doktorlardan baz istasyonu uyarısı

Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, "Avrupa ülkelerinde yapılmış çalışmanın sonuçları en az 10 yıldır cep telefonu kullanan bireylerde bazı beyin tümörlerinin görülme sıklığında artış meydana getirdiğini ortaya koyduğunu" belirtilerek, "cep telefonu ve baz istasyonlarının okul bahçeleri, kreşler, hastaneler, parklar gibi toplu yaşam ve kullanım alanlarına kesinlikle kurulmaması gerektiği" kaydedildi.



Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonunun yazılı açıklamasında, cep telefonları ve baz istasyonlarının insan sağlığına etkisinin, kablosuz iletişim sistemleri kurulduğundan beri tartışıldığına dikkat çekildi.



Cep telefonları ve baz istasyonlarının birbirleriyle iletişimde havadan radyo sinyalleri göndererek çalıştığı ifade edilen açıklamada, "Ancak havadaki sinyallerin ayrıştırılması için, şehir merkezi gibi çok yoğun olan yerlerde, düşük sinyal seviyeli (birbirini etkilemeyen) pek çok baz istasyonu kurulması gerekir. İletişim, hava yoluyla yapıldığı için, ister istemez sinyal çevreye yayılacak ve canlılar tarafından bir kısmı emilecektir" bilgisine yer verildi.



Cep telefonu kullanımı ve sağlık/hastalık arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için özellikle izleme bileşeni olan çalışmaların sayı ve süre olarak artırılması gerektiği belirtilen açıklamada, şu hususlara yer verildi:



"Bununla birlikte, 5 Avrupa ülkesinde yapılmış çalışmanın sonuçları, en az 10 yıldır cep telefonu kullanan bireylerde bazı beyin tümörlerinin görülme sıklığında artış meydana getirdiğini ortaya koymuştur. Bu sorunun yanı sıra, DNA'da meydana gelen değişiklikler, sinir hücrelerinde zedelenme, beyin faaliyetlerinde ve uyku düzeninde değişikliklerin meydana gelmesi gibi bazı durumların da oluştuğu bilinmektedir.



Cep telefonu baz istasyonları, oluşturduğu sağlık riskleri dolayısıyla, okul bahçeleri, kreşler, hastaneler, parklar gibi yaşlıların, çocukların, hastaların daha çok bulunduğu toplu yaşam ve kullanım alanlarına kesinlikle kurmamak gerekir."



Bunlara dikkat edin!



Açıklamada, cep telefonu kullanırken olası etkilerinden korunabilmek için şu önerilerde bulunuldu:



"-Cep telefonu görüşmeleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, gereksiz konuşmalardan kaçınılmalı, yakında sabit hat varsa o tercih edilmeli,



-Cep telefonu görüşmeleri çocuklardan mümkün olduğunca uzak bir mesafede gerçekleştirilmeli,



-Hamilelik sürecinde cep telefonu acil durumlar dışında kullanılmamalı, ev içinde cep telefonları kapalı tutulmalı,



-Özellikle sinir sistemlerinin gelişmekte olması nedeniyle çocukların cep telefonu kullanmaya başlama yaşları geciktirilmeli (15 yaşından tercihen 18 yaşından önce kullanmaları önerilmemektedir)



-Cep telefonu, bir kulaklık aracılığıyla kullanılmalı. Bu şekilde cep telefonlarının, beyinden uzak tutulması sağlanmalı,



-Konuşma dışında cep telefonunun özellikleri kullanılmaktan kaçınılmalı,



-Cep telefonu ile çok kısa konuşma alışkanlığı kazanılmalı ve kısa bilgi gönderiminde SMS kullanılmalı, uzun süreli kullanımları özendiren kampanyalar engellenmeli,



-Cep telefonlarının en çok radyasyon yaydığı zamanlar, telefon çaldığı ve çevirdiğiniz numaranın bağlandığı anlardır. Bu sırada telefonu, baş bölgesinden uzak tutulmalı (Gelen çağrıyı açtıktan veya karsı taraf görüşmeye açtıktan 1-2 saniye sonra cihazı kulağa götürmek daha güvenlidir),



-Sabit hat olanağı kablolu bir telefondan konuşma olanağı varken cep telefonu kapalı tutulmalı,



-Cep telefonları, toplu taşıma araçlarında, elektronik haberleşme yapalı sistemleri, olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, oluşabilecek kazaların önlenmesi amacıyla, bu tür araçlarda kesinlikle kapalı tutulmalı,



-Telefon satın alırken düşük SAR değerli olanlar tercih edilmeli ve üreticiler telefonların SAR değerlerini ambalajın üzerine yazmaları konusunda zorunlu tutulmalı. Kullanıcılar, cihaz seçimi konusunda bilinçlendirilmeli. (SAR değeri 0,1 W/kg ve daha düşük olanlar tercih edilmeli'



-Araç kullanırken cep telefonu kullanmaktan kaçınılmalı. Zorunlu aramalar ve konuşmalar araç güvenli bir yere çekilerek yapılmalı."

