Doktorlardan alıp öldürdü

Ordu Radyo Televizyonu'nun (ORT) sahibi Osman Güzelsu ile aralarında para anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen fındık tüccarı ve restoran sahibi Remzi Karaaslan, girdikleri silahlı çatışmada öldü. Televizyon kameramanı Ergin Tut'un da iki ateş arasında kalıp yaralandığı olayda; ağır yaralanan Osman Güzelsu'yu, öldürdüğü restoran sahibinin oğlu Erdem Karaaslan'ın müdahale eden doktorların elinden alıp başına ateş ettiği ortaya çıktı.



Önce birlikte içtiler



İstanbul Channel'in eski sahibi ve Ordu'da yerel yayın yapan Ordu Radyo Televizyonu'nun (ORT) sahibi 47 yaşındaki Osman Güzelsu, dün gece saat 23.00 sıralarında Ordu-Perşembe karayolu üzerindeki Efirli bölgesinde bulunan Katre restorana gitti. Birlikte alkol alan Osman Güzelsu ile restoran sahibi Remzi Karaaslan arasında para alışverişi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar daha sonra restoranın bahçesine çıkarak burada da tartışmayı sürdürdü.



Kameraman arada kaldı



Tartışma kavgaya dönüşürken iddiaya göre Osman Güzelsu belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Remzi Karaaslan'ı karnından vurdu. Yaralanan Karaaslan da Güzelsu'ya ateş etti. Araya giren televizyon kemaramanı ve aynı zamanda restoranda çalışan 27 yaşındaki Ergin Tut da her iki tarafın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı.



Doktorları uzaklaştırıp öldürdü



Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekibindeki doktorlar Remzi Karaaslan'ın öldüğünü belirledi, ağır yaralı olan Osman Güzelsu'ya ilk müdahalede bulundu.

Olayı duyup restorana gelen Remzi Karaaslan'ın oğlu Erdem Karaaslan, babasının cesediyle karşılaşınca hemen doktorların tıbbi müdahalede bulunduğu Osman Güzelsu'nun yanına gitti. Görgü tanıklarına göre, tabancasını çeken Erdem Karaaslan, önce doktorları uzaklaştırdı, sonra da ağır yaralı Güzelsu'nun başına bir el ateş etti. Osman Güzelsu da orada öldü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Erdem Karaaslan'ı gözaltına aldı.



Taraflar acil serviste kavga etti



Osman Güzelsu ile Remzi Karaaslan'ın cesetleri Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sonra da otopsi için Güzelsu'nun cesedi Trabzon'a, Karaaslan'ın cesedi de Samsun'a gönderildi.

Bu arada iki tarafın yakınları arasında acil serviste kavga çıktı. Görüntü almaya çalışan gazetecilerin de tartaklandığı olaylar üzerine takviye Çevik Kuvvet ekipleri geldi ve tarafları hastane önünden uzaklaştırdı.



Muhtarlıktan tüccarlığa



Hayatını kaybeden Remzi Karaaslan'ın Ordu'da müteahhitliğin yanı sıra fındık tüccarlığı da yaptığı belirtildi. Bir dönem Efirli Köyü'nde muhtarlık da yapan Karaaslan'ın olayda kulladığı tabancasının ruhsatlı olduğu anlaşıldı.



Güzelsu'nun sabıkası kabarık



Ordu Radyo Televizyonu'nun (ORT) sahibi Osman Güzelsu ise, İstanbul Channel'in da eski sahibiydi. Güzelsu'nun `Benimli Evlenir misin?' yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar'ın dövülmesi talimatı verdiği de ileri sürülmüştü.

Güzelsu'nun tehdit, yaralama, çek- senet tahsilatı gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtildi.



