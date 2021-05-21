Doktorlar sordu: 17 günlük kapanma salgını kontrol altına almak için miydi, yoksa turizm sektörü için mi?

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, salgını epidemiyoloji kurallarına göre yönetemediğini, önlenebilir ölümleri engelleyemediği ve toplumsal bağışıklık için yeteri miktarda aşı tedarik edemediğini belirttiği AKP iktidarının, turizm sezonu için salgının kontrol altına alındığı açıklaması yaptığını söyledi. Doktorlar, “17 günlük kapanma salgını kontrol altına almak için miydi? Yoksa turizm sektörü için mi yapıldı? Gerçekler gizlenerek sorunlar çözülemez, salgın ile mücadele edilemez” dedi.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Dr. Demir ve Dr. Kılıç, yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

“Covid-19 nedeni ile günde yaklaşık 200-250 kişi hayatını kaybederken ve pozitif vaka sayısı 11 bin civarında iken AKP Genel Başkanı salgının kontrol altına alındığı açıklamasını yapmakta; Sağlık Bakanı da ‘aşı eli kulağında, geldi geliyor’ tekerlemesi ile kamuoyunda kaybettiği güveni yeniden tesis etmek için ‘O rakamlar bu hafta Uğur Hoca’nın ağzından duyulsun istiyorum’ ifadesini kullanmaktadır. 17 günlük kapanma salgını kontrol altına almak için miydi? Yoksa turizm sektörü için mi yapıldı.”

“Geldi/gelecek dediğiniz Sputnik-V aşısına ne oldu?”

Rusya’nın aşısı Sputnik-V’nin akıbetini de soran doktorlar, “Geldi/gelecek dediğiniz Sputnik-V aşısına ne oldu? Aşı tedariki konusundaki çelişkili ifadeleri, sıkça değişen tarih ve miktar açıklamaları nedeniyle Sağlık Bakanı kendisine güvenilmediğini itiraf etti” dedi.