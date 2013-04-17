Doktorlar, sağlıkta şiddete karşı bugün iş bıraktı

Sağlıkta şiddete dikkat çekmek isteyen bazı sağlık çalışanları, geçen yıl 17 Nisan'da hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı anmak için bugün iş bıraktı.

Bazı sağlık çalışanları, şiddeti protesto için bugün iş bıraktı. Eyleme daha çok üniversite hastaneleri katıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi önünde toplanan sağlık çalışanları, öğle saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüdü.

Eylem için özellikle bugün seçildi; Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı 30 yaşındaki Dr. Ersin Arslan 17 Nisan 2012 günü Gaziantep'te 17 yaşındaki hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



'17 Nisan özel gün olsun'



Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, ''17 Nisan, dünya sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınama günü olmalı'' diye konuştu.

Dr. Ersin Arslan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.G.'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı dava Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

17 Nisan'ı sağlık çalışanları için yas günü ilan ettiklerini kaydeden Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise dün yaptığı açıklamada, "Dr. Ersin Arslan’ın ölümün birinci yılında sağlık şehidimizi anmak ve sağlıkta şiddete dikkat çekmek için 17 Nisan’ı Yas Günü İlan ettik. 17 Nisan’da tüm kurumlarda siyah kokart veya kurdele takarak hizmet üreteceğiz, sağlıkta şiddeti protesto edeceğiz" demişti.

Sağlık kuruluşlarında bu protestoyu toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla da gerçekleştireceklerini kaydeden Kahveci, "Sağlıkta şiddete yönelik ciddi çözümler üretilmedi. Aradan bir yıl geçti ama o günden bugüne değişen bir şey yok. Sağlıkta şiddet tüm hızıyla devam ediyor. Hamile doktorlar şiddet uğruyor. Hemşireler saçlarında sürüklenip yoğun bakımlık oluyor. 112 çalışanlarına saldırıyorlar. Tepkimiz aynı zamanda bu bir yıllık süreçte de çözüm noktasında ciddi adımlar atılmamasınadır" şeklinde konuşmuştu.



Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama



Bu arada Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında iş bırakma eylemi yapılacağından "sağlıkta grev var, doktora gitmeyin" başlıklı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, çalışanların görevlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında bugün tüm sağlık kuruluşlarında iş bırakma eylemi yapılacağı ve doktorların hasta muayene etmeyeceği şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Sağlık personelinin, vatandaşların sağlığını korumayı ilke edindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personelimiz, yaşam hakkının kutsallığını savunarak, zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini yerine getirmektedir. Bu sebeple medyada 'bugün hasta olmayın', 'sağlıkta grev var, doktora gitmeyin' başlıkları ile duyurulan haberler gerçeği yansıtmamakta, fedakar sağlık çalışanlarımız dün olduğu gibi bugün de görevlerini sürdürmektedir."