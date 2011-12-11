-Doktorlar nükleere karşı ANKARA (A.A) - 11.12.2011 - Uluslarası Hekimler Birliği (IPPNW) üyesi hekimler, Türkiye'de bir araya gelerek ''Ortadoğu'da Nükleer Silahsızlanma Çalıştayı'' yaptı. ''Nükleer Silahlardan Arındırılma Ortadoğu'da Barış ve Sağlık İçin Stratejiler'' başlıklı çalıştaya, İsrail, İran, Mısır, İngiltere, ABD, Macaristan gibi 11 ülkeden hekimler katıldı. Ankara Tabip Odasında çalıştayın sonuç bildirgesini açıklayan Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) Başkanı Derman Boztok, bu çalıştayın aynı konuda yapılan 4. toplantı olduğunu söyledi. Hükümetlerin şimdiye kadarki nükleer silahsızlanma konusundaki taahhütlerine sadık kalmalarını istediklerini anlatan Boztok, ortaya çıkan çatışmaların güç kullanılarak, silahla değil, diplomasiyle, barışçıl yöntemlerle çözülmesini istediklerini kaydetti. Boztok, barış ve uluslararası hukuka dönüş çağrısı yaptıklarını söyledi. Nükleer silahsızlanmayla ilgili anlaşmayı bir çok ülkenin imzaladığını belirten Boztok, nükleer silahların sınırlandırılması ve nükleer silahsızlanma anlaşmasına ülkelerin sadık kalarak, uyulmasını istediklerini bildirdi. Boztok, kitle kırım silahlarının tamamen yasaklanması ve ortadan kaldırılmasıyla ilgili bütün anlaşmalara uyulmasını istediklerini ifade etti. Türkiye'ye füze savunma sistemi içerisinde radar yerleştirildiğini belirten Boztok, böyle bir sistemin yerleştirilmesine karşı olduklarını bildirdi. Boztok, bunun nükleer silahsızlanmayı değil, nükleer silahlanmayı teşvik ettiğini ve bir tehdit olduğunu belirterek, bu nedenle Türkiye'deki füze savunma sistemlerinin derhal kaldırılmasını istediklerini söyledi. Mayınlar konusundaki anlaşmalara bütün Ortadoğu ülkelerin uymasını talep ettiklerini anlatan Boztok, küçük silahlara da karşı olduklarını, çatışmaları ve büyük savaşları geliştirecek bir süreç olduğunu dile getirdi. Boztok, küçük silahların yasaklanmasını ve bölgede satışının önlenmesini istediklerinin altını çizdi. Türkiye'nin bir deprem bölgesinde olduğunu belirten Boztok, ancak nükleer santral yapımı konusunda ısrar edildiğini, dünyada nükleer santral yapmama kararı alınırken Türkiye'de de yapılmasını istemediklerini bildirdi. Boztok, bölgede nükleer santral yapma programlarının terk edilerek, yenilenebilir enerji konusunda kaynak ayrılmasını talep ettiklerini kaydetti. Sağlığın da temel bir hedef olduğunu anlatan Boztok, Ortadoğu ve gelişmiş batı ülkelerine bakıldığında, aynı zamanda her ülkenin kendi bölgeleri arasında çok büyük sağlık düzeyi farklılıkları olduğunu söyledi. Boztok, önlenebilir hastalıkların yüksek düzeyde seyrettiğini, temel sağlık hizmetlerine bütün ülkelerde derhal dönülmesini istedi. İsrail-Filistin ve Musevi-Arap çatışmasına da değinen Boztok, hükümetlerin akılsızca yaptığı çatışma durumlarını tanımadıklarını, dost olduklarını söyledi. Boztok, bütün Ortadoğu'daki hekimler olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurgulayarak, aynı zamanda İsrail'de, Mısır'da, bütün Ortadoğu'da sıkıntı çeken insanların yanında durduklarını kaydetti.