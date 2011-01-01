Doktorlar, muayene ücretinin iptalini protesto etti

T24 -

Tam Gün Yasası'nın bugün yürürlüğe girecek hükmüyle, üniversite hastanelerinde de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uzun bir süredir uygulanan performans sistemine geçilecek.

Performans sistemiyle tıp fakültelerindeki öğretim üyeleri de yaptıkları muayene, ameliyat ve diğer işlemlerin yanı sıra yürüttükleri eğitim-araştırma faaliyetleri için ek ücret alacak. Performans uygulaması, sadece tıp fakülteleri için değil, diğer fakülteler için de geçerli olacak. Ayrıca, tıp fakültelerindeki diğer sağlık çalışanları da bu ek ödemelerden yararlanacak. YÖK, üniversitelerdeki performans sisteminin ana hatlarını bir yönetmelik ile düzenleyecek.







Bazı üniversite hastanelerinde bir süredir uygulanıyor





Öte yandan, performansa dayalı ek ödeme sistemi yasal zorunluluk olmamasına rağmen bir süredir bazı tıp fakültelerinde uygulanıyor.





Bu fakültelerde uygulamanın başlamasıyla herhangi bir sıkıntı yaşanmasının beklenmediği, ancak uygulamaya yeni geçecek yükseköğretim kurumları için 6 aylık bir geçiş süreci tanınacağı bildirildi.





Uygulamaya hemen geçemeyen bu kurumlarda ek ödemelerin avans olarak verileceği, sisteme geçilmesinin ardından da mahsuplaşmaya gidileceği belirtildi.





Performans ödemelerinde esas alınacak katsayılar için YÖK'ün düzenlemesinde belirli aralıklar olacağı, üniversite yönetimlerin buna göre bir sistem belirleyeceği kaydedildi.







Akdağ, yeni bir düzenleme için sinyal vermişti





Bu arada, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kısa bir süre önce katıldığı bir toplantıda, üniversitelerdeki hoca farkının kalkmasının tıp fakültelerinin gelirlerini etkileyeceğini belirterek, üniversitelere aktarılan parasal kaynağın artırılması için bir takım tedbirler alınacağını açıklamıştı.







YÖK'e yürüdüler





Başkentteki tıp fakültelerinde görevli öğretim elemanları, protesto amacıyla YÖK önünde bir araya geldi. Öğretim elemanları, ellerinde ''Performansı reddediyoruz'', ''Holding değil tıp fakültesi'', ''Hastalarımız sayı değil insandır'' yazılı dövizleri taşıdılar, ''performansa alet olmayacağız'' sloganları attılar.





Türkiye Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi adına basın açıklaması yapan Prof. Dr. Aylin Uluşahin, performans sistemiyle hekimlerin, tanısı, tedavisi zaman alan hastalardan kaçınmaya zorlandığını ifade ederek, hekimlerin bunun yerine daha çok hastaya bakmaya yöneltildiğini savundu.





Sistemin, tanı ve tedavisi gereksiz girişimleri artırdığını iddia eden Uluşahin, hekimin kolayca teşhis edilebilecek hastalıklar için çok sayıda tetkik istemek zorunda kalacağını ileri sürdü.







Öğretim üyeleri protesto etti





Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan öğretim üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla hastane içerisine girerek, polikliniklerde muayene için bekleyen hastaların önünde yürüyüş yaptı.





ADÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Alparslan, üniversite hastanelerinde performans sistemiyle öğretim üyelerine, ''Eğitim yapma, öğrencilerine zaman ayırma, asistanına ders anlatma, bilim, araştırma yapma, tedavisi güç ve ölümcül hastalara son bir umut olma'' dendiğini ileri sürdü.





Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi bir grup da performans sistemini protesto etti.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan bir grup öğretim üyesi, Sağlık Bakanlığı'nın üniversite hastanelerinde ''bakılan hasta sayısına dayalı performans sistemine'' geçişini protesto etmek için eylem yaptı.





İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa İstanbul Tıp fakültelerinden öğretim üyesi bir grup, İÜ'nün Beyazıt Yerleşkesi'nin ön kapısı önünde toplandı.





Öte yandan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde performans sistemini protesto etmek amacıyla düzenlenen ''iş bırakma'' eylemine yüzde 20'lik bir katılım oldu.







Tıp eğitimi çökecek





Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan öğretim üyeleri, sessiz bir şekilde rektörlüğün yanındaki alana kadar yürüdü.





Öğretim üyeleri adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Abdullah Tuli, şunları kaydetti:





''Bu yeni düzenleme, eğitim, araştırma ve hizmetin birlikte yürütüldüğü, tanısı ve tedavisi zor hastaların bakıldığı, özerk ve akademik kurumlar olan üniversite hastanelerinin asıl amacı sağlık hizmeti sunmak olan Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet hastanelerine dönüştürülmesi ve akademik yapılanmasının üniversitelerden bir yüksekokul konumuna getirilmesine neden olacaktır. Sonuçta alt yapısı oluşturulmadan açılan yeni tıp fakülteleri ve artırılan öğrenci kontenjanlarıyla birlikte tıp eğitimini çöküşe götürecek, iyi hekim yetişmesini ve hastaların nitelikli sağlık hizmeti almasını engelleyecektir.''



