Doktorlar hastaneye en fazla 30 dakika mesafede ev tutacak

Sağlık Bakanlığı, personelinin 30 dakika içinde sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etmesi mecburiyeti getirdi. Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir dayatma içine girmesi anlamsız." dedi.

Pınar Kaman'ın Zaman'da yayımlanan haberine göre, Bakanlığın, valiliklere gönderdiği genelgede 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 55. maddesi hatırlatıldı. İlgili maddede, "Bakanlık, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu mecburiyetin usul ve esasları bakanlıkça belirlenir." deniliyor. Genelgede, hükme aykırı hareket edenler hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılacağı duyuruldu.

'İkamet zorunluluğu, adaletsizlik'

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, genelgeyle sağlık çalışanlarına görevde bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etme şartı getirilmesine tepki gösterdi. Kahveci, "Daha önce Torba Yasa ile tüm memurlar için uygulamadan kalkan bu yasağın sağlık çalışanları için tekrar getirilmesi adaletsizliktir, haksızlıktır. Bu düzenleme ile sağlık çalışanları için geriye gidiş yaşanmıştır." dedi. Genelgede görev yerinin dışında ikamet için izin almanın mülki idare amirinin inisiyatifine bırakıldığını hatırlatan Kahveci, "Eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle ya da personelin ikameti için mesken bulunamadığı durumlarda sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyi ilgili kişinin ihtiyacını dikkate alarak belirleyebilir, deniliyor. Zarureti bile mülki amirin keyfiyetine bırakan bu düzenlemeden vazgeçilmelidir." dedi.