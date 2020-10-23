T24 LogoT24 Logo
Medya

Doktorlar, dizilerdeki ameliyat, hastane sahnelerini izledi; "Kalbim bu kadarını götürmeyecek"

Doktorlar, dizilerdeki doktor, hastane ve ameliyat sahnelerini izleyerek teknik açıdan yorumladı

23 Ekim 2020 13:44

T24 Haber Merkezi

Youtube'da Tepkikolik isimli kanalda Prof. Dr. Murat Aksoy, Doc. Dr. Yavuz Dizdar, Prof Dr. Yavuz Yörükoğlu, Yrd. Doç. Dr. Seçil Günay Avcı, Mucize Doktor, Doktorlar, Kalp Atışı, Dr. Strange, Awake gibi film ve dizilerde yer alan doktor, hastane ve ameliyat sahnelerini izleyerek teknik açıdan yorumladı. 

Doktorlar dizilerde gösterilen hastane içindeki alt-üst ilişkisini de yorumlayarak "Tıpta gerçekten askeri kurallar vardır. Emir sorgulanmaz, itaat edilir" dedi. 

Ameliyat esnasında neler yaptıklarını da anlatan doktorlar, izleyicilere teknik bilgiler verdi. 

Doktorlarla ilgili hiçbir diziyi, filmi izleyemediğini belirten Doç. Dr. Yavuz Yörükoğlu, Dr. Strange adlı filmdeki ameliyat sahnesini izlerken "Kalbim bu kadarını götürmeyecek" diye konuştu. 

ETİKETLER

tepkikolikkanaldoktordoktorlardizifilmyorum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24