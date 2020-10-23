Doktorlar, dizilerdeki ameliyat, hastane sahnelerini izledi; "Kalbim bu kadarını götürmeyecek"

T24 Haber Merkezi

Youtube'da Tepkikolik isimli kanalda Prof. Dr. Murat Aksoy, Doc. Dr. Yavuz Dizdar, Prof Dr. Yavuz Yörükoğlu, Yrd. Doç. Dr. Seçil Günay Avcı, Mucize Doktor, Doktorlar, Kalp Atışı, Dr. Strange, Awake gibi film ve dizilerde yer alan doktor, hastane ve ameliyat sahnelerini izleyerek teknik açıdan yorumladı.

Doktorlar dizilerde gösterilen hastane içindeki alt-üst ilişkisini de yorumlayarak "Tıpta gerçekten askeri kurallar vardır. Emir sorgulanmaz, itaat edilir" dedi.

Ameliyat esnasında neler yaptıklarını da anlatan doktorlar, izleyicilere teknik bilgiler verdi.

Doktorlarla ilgili hiçbir diziyi, filmi izleyemediğini belirten Doç. Dr. Yavuz Yörükoğlu, Dr. Strange adlı filmdeki ameliyat sahnesini izlerken "Kalbim bu kadarını götürmeyecek" diye konuştu.