Doktorlar bugün POS’lu!

Serbest çalışan hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler, bugünden itibaren kredi kartı ile yapılan ödemelerde POS cihazı kullanacak. Söz konusu cihazlarla düzenlenecek POS fişleri de, mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetinde, Vergi Usul Kanunu'na uyumlu "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilecek.



Kullanılacak cihazın özellikleri



Hekimlerce kullanılacak POS cihazları ve bunların üreteceği belgeler, şu özelliklere sahip olacak:

* Belge üzerinde mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi tutarı bilgileri ile "Bu belge V.U.K uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir" ibaresi yer alacak.

* POS'lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecek.

* POS cihazlarında bilgilerin kolaylıkla kararıp, silindiği, mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama kâğıt ruloları kullanılmayacak.



Bu özelliklerin bulunmadığı POS cihazları da bankalar ve katılım bankaları tarafından ya toplanacak ya da belirtilen esaslara uygun hale getirilecek.

Hekimler, yeni uygulama döneminde POS'ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda, müşterilerine POS cihazından çıkan belgeleri verecek. Müşteri tarafından talep edilse dahi başka belge düzenlemeyecek.



Cihazların özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa edilecek.



Hekimler, POS'ları kullanarak hizmet verdikleri her günün sonunda kapanış raporu alacak ve bu raporları gerektiğinde bakanlık görevlilerine ibraz etmek üzere saklayacak.



Kredi kartı kullanılmaksızın ödenen hizmetlerde ise eskiden olduğu gibi serbest meslek makbuzu düzenlenmeye devam edilecek.



3 ay ertelenmişti



5 Ocak 2008'de Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimler (diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) için getirilen, işyerlerinde 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren kredi kartı okuyucusu (POS cihazı) bulundurma zorunluluğu, mayıs ayında çıkarılan tebliğle 3 ay ertelenerek, uygulamanın 1 Eylül 2008 tarihinde başlanılmasına karar verilmişti.

