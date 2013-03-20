Doktorlar Başbakan'a tepkili: 55 lira çok az, kimse geri dönmez

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında açıkladığı "Tam Gün" yasasının çalışanların sorunlarını çözemeyeceğini savunan doktorlar, "Bir değişiklik yok, bu tasarıyla hiç kimse geri dönmez" yorumunda bulundu.

Başbakan Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında Sağlıkta Tam Gün Yasası ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.

Başbakan’ın Tam Gün yasası ile ilgili açıklamalarla ilgili Milliyet gazetesinden Ayşe Sorucu doktorların görüşlerine başvurdu. Hocalar, konu ile ilgili “Tam bir hayal kırıklığı” yorumunu yaptı.

Partisinin grup toplantısında , tüm Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi son iki yılda tam gün mesai uygulamasını kararlılıkla sürdürüyoruz. Gerek halkımız gerek sağlık çalışanlarımız bu uygulamayı büyük oranda benimsemiş, uyum sağlamış durumdadır. Yapacağımız yasal bir düzenlemeyle üniversite hocalarımız mesailerinin bitiminde makul bir bedelle vatandaşlarımıza hizmet verebilecekler. Hocalarımıza muayene olmaları durumunda vatandaşlarımız, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki bedel kadar bir ücret ödeyecekler. Örneğin üniversitede muayene fiyatı 55 lira, mesai sonrası öğretim üyesine muayene olan vatandaşımız üniversite hesabına 55 lira ödeyecek. Bu ücretin bir kısmı hastayı tedavi eden öğretim üyesinin, bir kısmı da kurumun hesabına aktarılabilecek."

Milliyet’in ulaştığı hocaların ise ‘Tam Gün’ yasası hakkında görüşleri şöyle:



‘Hiçbir adım atılmadı’



Prof. Dr. Özdemir Aktan (Türk Tabipleri Birliği Başkanı): Bu açıklamayla ‘Tam Gün’le ilgili hiçbir değişiklik yapılmamış oldu. Sadece eskiden olduğu gibi üniversite hastanelerinde özel hasta bakma ve özel ameliyat yapma sisteminin geri gelmesi söz konusu. Bu da gerçekçi olmayan fiyatlarla. Hayal kırıklığının birincisi sanki bu sorun sadece üniversitelerin sorunuymuş olarak görülmesi. İkincisi o ayrılan öğretim üyelerinin bir kısmı emekli oldu ve ayrıldı, bir kısmı da ücretsiz izne ayrıldı. Ayrıca halen saat 17.00’dan sonra dışarıda çalıştığı için üniversitelerde iş yapamayan öğretim üyeleri var ve bunlarla ilgili hiçbir düzenleme gelmedi. Bu öğretim üyelerinin geri gelmesini sağlayacak hiçbir adım atılmamış oldu. Böylece hekimlerin geri dönmesi sağlanmayacak. Hekimler için çok büyük hayal kırıklığı.

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi): Ben imkanı olan hastaların bu şekilde muayene olabileceğini düşünüyorum. Ama burada birinci şart imkanı olmayanların da aynı hizmetten yararlanmasını sağlamak. Bu uygulama istifa eden hekimleri geri kazanmada etkili olmayacaktır. Bu rakamlarla öğretim üyelerini geri dönmeye teşvik etmek bana zor geliyor. Umarım yanılırım. Hekimlerin mesaisini tamamladıktan sonra birkaç saatlik bir sürede iş görebilmesini teşvik etmek lazım. Eğer bu olmuyorsa ona uygun bir rakam belirlenebilir.

Dr. Fethi Bohçalı (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi): Bakan büyük bir beklenti yarattı. Eskiye nazaran yenilikler olacağını kamuoyu ile paylaştı fakat sonuç olarak ‘Tam Gün’ ile ilgili atılan bir adım yok. Bugün Başbakan’ın açıkladığı mesai sonrası muayeneye hiçbir arkadaşımın kanıp da üniversiteye geri döneceğini düşünmüyorum.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Osman Öztürk: Alacağı 55 liranın bir kısmı da okula kalacak. Bu formülle üniversiteden ayrılan kimse geri dönmez.



TTB: Dağ fare doğurdu



Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, açıklanan düzenlemeyle üniversiteden özele giden hocaların geri dönmesinin mümkün olmayacağını belirterek, “Bu durum hekimleri çok öfkelendiriyor, dağ fare doğurdu” dedi.

İlhan, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Bu ücret, özel hastanelere gitmiş üniversite hocalarını geri döndürmeye yetmez. Acı bir tablo var. Düşüncemiz yeni bakanın eskisinden farklı olmadığı şeklinde. Halbuki ilk açıklamaları umut verici idi” diye konuştu.



Muslukçu 50 TL istiyor



Bazı hekimler de sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bir profesör şöyle dedi:

"55 TL’ye saat 5’ten sonra hasta bakacakmışız! 55’ten 3’te 1’i yaklaşık 15 TL falan kalır. Eve gelen muslukçu bile 50 TL istiyor. Yapacağım şu olacak; tüm hekimlere de tavsiyemdir. Emeğimin değerini bilmeyene emeğimi sunmayacağım."