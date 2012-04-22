Doktorlar artık reçete yazmayacak

Sağlık alanında yaşanan suiistimallerin önünü geçecek elektronik reçete uygulaması, 24 Nisan'da pilot il Eskişehir'de başlayacak. Sistem sayesinde hem SGK, hem doktorlar, hem eczacılar, hem de hastaların karşılaştığı sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkacak. Hayali reçeteler de tarihe karışacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birçok usulsüzlüğün yaşandığı sağlık harcamalarını kontrol altına alacak bir projeye imza atıyor. Bugün gazetesinin haberine göre; sağlık hizmetlerinden faydalanan tüm vatandaşları ilgilendiren sistemle sağlık karnesinde olduğu gibi kağıt reçete de uygulamadan kalkıyor. Yeni sistem ile hem daha sağlıklı bir işleyiş hem de suiistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistemin hizmete başlaması ile vatandaş ilacını TC kimlik numarası ile eczaneden alabilecek. Yanlış ilaç verme, hekimin belgisi dışında reçete yazılması, başkasının adına ilaç alma, sahte reçete, reçetenin kaybolması veya yırtılması gibi problemler ortadan kalkacak. Kamunun bu sektörde yapılan usulsüzlükler nedeniyle uğradığı trilyonlarla ifade edilen zararların da önüne geçilebilecek.



Kağıttan büyük tasarruf



SGK Eskişehir İl Müdürü Cahit Gürsel Akpolat, yeni sistem ile ilaç kullanımına ilişkin olarak oluşturulan elektronik raporlar, ayaktan ve yatan hastalara yapılan tüm tetkik-tedavi-ilaç-malzeme işlemine ait kayıtlarının elektronik ortama alınacağını söyledi. Türkiye'de günde 1.5 milyon reçete kağıdı kullanıldığını dile getiren Akpolat, sadece kağıt tasarrufu açısından değerlendirilmesi halinde bile sistemin büyük tasarruf sağlayacağını kaydetti. Süreç içerisinde faturaların da elektronik olarak alınabileceğini dile getiren Akpolat, Eskişehir'in uygulamaya hazır olduğunu ve 24 Nisan salı günü başlanılacağını dile getirdi. Tüm Türkiye'de ise sisteme 1 Temmuz'da geçilecek.



Eczacıların işi kolaylaşıyor



Reçetenin kaydı aşamasında yaklaşık 31 çeşit bilgiyi Medula eczane provizyon sistemine kaydetmek zorunda kalan eczacıların işi de kolaylaşıyor. Eczacılar sadece 6 çeşit bilgiyi sisteme kaydedecekler. Eczaneler farkına varamadan işledikleri sahte reçetelerden dolayı da artık ceza yemeyecekler.



Günde 300 reçete yazan var



Bugün'ün haberine göre SGK, yaptığı denetimde bir günde 60 ila 300 arasında reçete yazan 861 hekim tespit etti. Bir hekimin bir yılda yazdığı reçete sayısı ise 67 bini buluyor. Toplamda 861 hekim bir yılda 12 milyon 400 bin reçete yazmış. Bir başka örnekte ise bir bayan hastaya bir yıl içerisinde 49 adet reçetede 120 değişik ilaç yazıldığı tespit edildi. SGK yeni sistem ile bu tür suiistimallerin önüne geçecek ve daha kolay denetleme imkanına kavuşacak.

E-reçetenin yenilikleri ve faydaları

* Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında, o hekime ait reçete üretilemeyecek.

* Eczanede hekimin yazısının okunamaması yada yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkacak.

* Reçetenin kaybolması, yırtılması gibi olaylar yaşanmayacak.

* Sahte reçetelerden dolayı eczaneler yaşadıkları cezai durumlar yaşanmayacak

* Reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 31 çeşit bilgiyi Medula eczane provizyon sistemine kaydetmek zorundalar. E-reçete sonrası ise eczacılar yalnızca 6 çeşit bilgiyi sisteme kaydedecek.

* Kağıt reçetede tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar oluşmayacak, eczaneler cezai işlemlerle karşılaşmayacak.

* Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri kuruma teslim etmeyecek.

* Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde ilgili reçeteye ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan kalkacak.