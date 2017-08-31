T24 LogoT24 Logo
Dünya

Doktorlar ameliyat masasında kavga etti, bebek hayatını kaybetti

Hindistan'da bir doğum sırasında doktorlar arasında tartışma çıktı, ameliyat sonrası bebek hayatını kaybetti

31 Ağustos 2017 03:40

Hindistan’ın Jodhpur kentinde bulunan Umaid hastanesinde, doktorların ameliyat masasında kavga ettiği bir video yayınlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, doktorların sezeryan esnasında ameliyat masasının üzerinde kavga ettiği ve doğumun ardından bebeğin öldüğü açıklandı.

Doktorlar arasındaki kavganın ameliyat masasında yatan kadını operasyonda yemek yeyip yemediği üzerine çıkan tartışma ile başladığı belirtildi. 

Racastan Yüksek Mahkemesi'nin, kentin en büyük hastanesinde gerçekleşen olayla ilgili rapor istediği ifade edildi. 

ETİKETLER

doktorhindistanbebekdoğumkavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24