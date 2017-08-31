Doktorlar ameliyat masasında kavga etti, bebek hayatını kaybetti

Hindistan’ın Jodhpur kentinde bulunan Umaid hastanesinde, doktorların ameliyat masasında kavga ettiği bir video yayınlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, doktorların sezeryan esnasında ameliyat masasının üzerinde kavga ettiği ve doğumun ardından bebeğin öldüğü açıklandı.

Doktorlar arasındaki kavganın ameliyat masasında yatan kadını operasyonda yemek yeyip yemediği üzerine çıkan tartışma ile başladığı belirtildi.

Racastan Yüksek Mahkemesi'nin, kentin en büyük hastanesinde gerçekleşen olayla ilgili rapor istediği ifade edildi.