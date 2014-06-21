Doktordan kötü haber: Schumaher bir daha yürüyemeyecek

29 Aralık 2013 tarihinde Fransa'da kayak yaparken düşerek ağır yaralanan, ve 174 gündür tedavisi süren Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher ile ilgili doktorlardan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Alman pilotun tedavi sürecinde zaman zaman iyi haberler gelse de İsviçreli Uzman Nörolog Ericgh Rieder, Schumacher’in durumuyla ilgili açıklama yaptı. İsviçreli doktor, "Schumaher'in artık yatalak kalacağını, kendi başına oturabilmesinin ve tekerlekli sandalyeyi kullanabilmesinin bile büyük bir başarı olacağını” söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsviçreli uzman nörolog Dr. Erich Riederer, komadan çıkan Alman pilotun sağlık durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Schumacher artık yatalak kalacak ve hayatı boyunca başkalarının yardımına muhtaç olacak" dedi.

Schumacher'in beyninde "kalıcı hasar" bulunduğunu vurgulayan Riederer, "Önümüzdeki üç ay içinde yardım almadan tek başına oturmayı başarması ve 6 ay içinde tekerlekli sandalye kullanabilmesi başarı sayılır" ifadesini kullandı.

Efsane pilotun 6 ay gibi uzun bir sürenin ardından komadan uyanmasının inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Dr. Riederer, "Bu durum Schumacher için gerçekten de olumlu ama ailesi için daha da önemli" değerlendirmesini yaptı.

Aylarca uyutulmuştu

Michael Schumacher, Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013 tarihinde kayak yaparken düşmüş ve başını kayaya çarparak, ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Fransa'daki Grenoble Hastanesi'nde ameliyat edilen Schumacher'e ocak ayı sonunda verilen narkoz azaltılmış ve yapay komadan uyandırılma sürecine geçilmişti.

Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, efsanevi pilotun komadan çıktığını ve Grenoble Hastanesi'nden taburcu edilerek uzun rehabilitasyon süreci için tedavisine Lozan Üniversitesi Hastanesi'nde devam edileceğini ifade etmişti.