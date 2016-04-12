T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sperm donörü şizofren çıktı, eşcinsel çift dava açtı

Sperm donörünün 20 çiftten toplam 36 çocuğu olduğu belirtiliyor

12 Nisan 2016 14:37

Kanada’da lezbiyen çift Angela Collins ve Elizabeth Hanson, 10 yıl önce kendilerine sperm donörü hakkında yanlış bilgi veren Amerikalı sperm bankası Xytex aleyhine dava açtı. Donörün kayıtlarında, yapay zekâ yüksek lisansı sahibi olduğu ve sinirbilim doktorası yaptığı bilgisi yer alırken, genetik olarak şizofreniye sahip olduğu ve silahlı soygun suçundan hapis yattığını ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, sperm bankasının Kanadalı çifte geçen yıl haziran ayında gönderdiği bir e-postada donörün adının James Christian Aggeles olduğunun yazması üzerine çıktı.

Donör James Christian Aggeles

İnternette araştırma yapan çift, donörlerinin aslında lise terk olduğu, genetik olarak şizofreniye sahip olduğu ve bu nedenle sık sık akıl hastanesine kaldırıldığı ve silahlı soygun suçundan hapis yattığı ortaya çıktı. 

Aggeles’ten 36 çocuk sahibi olan 20 çiftten 15’i ile bir araya gelen Kanadalı çift, onlar adına sperm bankası aleyhine tazinat davası açtı. Sperm bankasından ise  "İddiaları araştırıyoruz" açıklaması geldi.

ETİKETLER

sperm bankası kanada lezbiyen çift eşcinsel şizofren sinirbilim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24