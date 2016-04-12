Sperm donörü şizofren çıktı, eşcinsel çift dava açtı

Kanada’da lezbiyen çift Angela Collins ve Elizabeth Hanson, 10 yıl önce kendilerine sperm donörü hakkında yanlış bilgi veren Amerikalı sperm bankası Xytex aleyhine dava açtı. Donörün kayıtlarında, yapay zekâ yüksek lisansı sahibi olduğu ve sinirbilim doktorası yaptığı bilgisi yer alırken, genetik olarak şizofreniye sahip olduğu ve silahlı soygun suçundan hapis yattığını ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, sperm bankasının Kanadalı çifte geçen yıl haziran ayında gönderdiği bir e-postada donörün adının James Christian Aggeles olduğunun yazması üzerine çıktı.

İnternette araştırma yapan çift, donörlerinin aslında lise terk olduğu, genetik olarak şizofreniye sahip olduğu ve bu nedenle sık sık akıl hastanesine kaldırıldığı ve silahlı soygun suçundan hapis yattığı ortaya çıktı.

Aggeles’ten 36 çocuk sahibi olan 20 çiftten 15’i ile bir araya gelen Kanadalı çift, onlar adına sperm bankası aleyhine tazinat davası açtı. Sperm bankasından ise "İddiaları araştırıyoruz" açıklaması geldi.