Doktora 'çirkin estetik' cezası

Adli Tıp da hak verdi

İzmirli iş kadını Firuzan Çelebi, yüzünü güzelleştirmek için 2005'te merkezi Alsancak'ta bulunan bir estetik merkezine başvurdu. Estetik doktoru E.T. ile görüşen Firuzan Çelebi, şikâyetçi olduğu gözaltı torbalarının alınması, burun deliklerinin de küçültülmesi için ameliyat masasına yattı.Ancak Çelebi, ameliyat sonucu ortaya çıkan görüntüsünden hiç memnun kalmadı. Bunun üzerine ameliyatın istediği gibi yapılmadığını, estetik olarak güzellik beklediği ameliyatının başarısız geçtiğini, bu nedenle de yüzünün tanınmayacak derecede çirkinleştiğini iddia eden Firuzan Çelebi, avukatları aracılığıyla doktoru E.T.'ye 3 bin 280 YTL maddi, çektiği sıkıntılar nedeniyle de 10 bin YTL manevi olmak üzere toplam 13 bin 280 YTL'lik tazminat davası açtı.Dilekçesinde, ameliyatın ardından yüzünün uzun süre iyileşmediğini, gözünün altındaki torbaların giderilmediğini, burun deliklerinin daha da büyüdüğünü ve eski halinden daha kötü göründüğünü öne süren Çelebi, buna bağlı olarak psikolojisinin de bozulduğunu belirtti.Doktor E.T. ise, iş kadınının iddialarını kabul etmeyip, ameliyatın başarılı geçtiğini savundu. Davada Çelebi'nin eski halini gösteren fotoğrafları ve ameliyattan sonraki fotoğrafları dosyaya delil olarak konuldu. Adli Tıp Kurumu uzmanlarının da, Dr. E.T.'nin kusurlu olduğuna dair mahkemeye rapor sunması üzerine yargıç, güzelleşeyim derken çirkinleştiğini iddia eden Çelebi'yi davasında haklı buldu ve doktor E.T.'yi, 3 bin TL manevi, 800 TL maddi tazminat ödemeye mahkûm etti. Estetik doktoru, Firuzan Çelebi'ye yasal faiziyle birlikte yaklaşık 9 bin TL tazminat ödedi.