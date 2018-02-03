Doktora Burs Programı öğrenci başvuruları tamamlandı

Yükseköğretim Kurulunca yürütülen "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"na başvuruların değerlendirme süreci sona erdi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören veya görecek öğrencileri desteklemek için 2017'de 100/2000 Doktora Burs Programı başlatıldı.

Tasarımı ve süreçleri itibarıyla Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyan programa, "Siber Güvenlik, Kriptoloji, Yapay Zeka, Fotonik, Otonom İnsansız Hava Araçları, Sıvı Arıtma Teknolojileri, Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi, Nörogenetik, Translasyonel Tıp, Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları, KBRN Çalışmaları, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Ar-Ge Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi" gibi 30 yeni alan eklendi.

Üçüncü çağrı dönemi sonrasında üniversitelerce yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. 75 üniversite tarafından talep edilen yaklaşık 3 bin 200 kontenjanın 2 bininin desteklenmesi uygun bulundu.

Çalışan doktora öğrencilerine aylık 500 lira ödenecek

Programa iş dünyasından yoğun talep geldiğinin vurgulandığı açıklamada, iş dünyasında çalışanların da programa dahil edilmesine yönelik düzenlemenin yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, programda yer alan iş dünyasında çalışan doktora öğrencilerine aylık 500 lira ödenecek.