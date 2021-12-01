Doktorların ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulu’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

Emeklilikte pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler (diş hekimleri dahil) 17 bin olan ek göstergeleri 40 bine çıktı.

Tüm partilerin desteğiyle kabul edilen düzenlemeyle pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı yapılacak.