Doktor ve çiftçiyi 265 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı bir çiftçi ile doktoru 265 bin lira dolandırdığı iddia edilen Kemal A. (20), polis tarafından yakalandı.

Batman\'da çiftçilik yapan M.G. (63) ile Kütahya\'da kadın doktor A.A.\'yı (61) telefonla arayan Kemal A., kendisini polis olarak tanıttı. Ateş, terör örgütlerince adlarına banka hesapları açıldığı ve para aktarıldığı bahanesiyle korkuttuğu M.G. ve A.A.\'ya verdiği hesaba para yatırmaları karşılığında kendilerini bu durumdan kurtaracağını söyledi. Bunun üzerine mağdurlar Kemal A.\'nın verdiği hesaba para yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan M.G. ve A.A.\'nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin Kemal A. olduğu saptandı. M.G. ve A.A\'yı toplam 265 bin lirası dolandıran Kemal A., merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi\'nde yakaladı. Sorgusunda suçlamaları reddeden Kemal Ateş, adliyeye sevk edildi.



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