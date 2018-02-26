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Doktor tartıştığı temizlik personeli şefini acil serviste tabancayla yaraladı (2)

YASAK AŞK İDDİASI Soma Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L

26 Şubat 2018 22:01

YASAK AŞK İDDİASI
Soma Devlet Hastanesi\'nde görevli pratisyen doktor L.A.\'nın, tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top\'u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan, ancak olay yerinin kendi bölgelerinin dışında kalması nedeniyle polise teslim edilen L.A.\'nın ilk ifadesinde, Top\'un, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi B.A. ile ilişkisi olduğunu, bu yüzden ruhsatlı tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. L.A.\'nın polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)

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