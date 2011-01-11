-DOKTOR, POP KRALINI ÖLDÜREN İLAÇTAN 255 AMPUL ALMIŞ LOS ANGELES (A.A) - 11.01.2011 - ABD'nin California eyaletinin başkenti Los Angeles'taki yüksek mahkemeye ifade veren bir görgü tanığı, Amerikalı pop kralı Michael Jackson'un doktoru Conrad Murray'nin, sanatçının ölümüne yol açan ilaçtan 255 ampul satın aldığını belirtti. Las Vegas'ta bir eczane işleten Tim Lopez, doktorun, Michael Jackson'un ölmeden önce, 6 Nisan-10 Haziran 2009 tarihleri arasında, güçlü bir anestezi ilacı olan Propofol'dan 255 adet sipariş edip satın aldığını söyledi. Michael Jackson, Propofol'u uyku ilacı olarak kullanıyordu. -MICHAEL DOUGLAS GIRTLAK KANSERİNİ YENDİ Ünlü Amerikalı oyuncu Michael Douglas, gırtlak kanserini yendiğini açıkladı. Amerikan NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki Douglas, son testlerin, gırtlağındaki tümörün yok olduğunu gösterdiğini ve hastalığı geride bıraktığına inandığını bildirdi. Douglas, teyit için, başka testlerin de yapılacağını sözlerine ekledi. Kasım 2000 yılında, Amerikalı oyuncu Catherine Zeta-Jones ile evlenen ve ondan 2 çocuğu olan Michael Douglas, "Chorus Line" (1986), "Wall Street" (1988), "Basic Instinct" (1992) ve "Traffic" (2001) gibi filmlerde oynadı.