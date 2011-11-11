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Dünya

Doktor Murray: Michael bana yalan söyledi LOS ANGELES (A.A)

11 Kasım 2011 16:30

-Doktor Murray: Michael bana yalan söyledi LOS ANGELES (A.A) - 11.11.2011 - ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın doktoru Conrad Murray, ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunmasının ardından ''Michael, bağımlılık sorunu konusunda bana yalan söyledi'' dedi.  Mahkemede tanıklık etmeyi reddeden Murray'ın, suçlu bulunmasından sonra NBC kanalının ''Today'' programına verdiği özel demeç yayınlandı.  Jackson'ın hastalığının tarihçesi hakkında kendisine yalan söylediğini ve asla bir bağımlılık sorunu olduğunu açıklamadığını ileri süren Murray, ''suçu Michael Jackson'a yüklemekten nefret ettiğini'' ifade etti.  Görüştüğü doktorlar ve uygulanan tedaviler konusunda Jackson'ın kendisini yanılttığını savunan Murray, ''Gerçekten bir bağımlılık sorunu olduğunu bilmiyor muydunuz?'' şeklindeki soruya karşılık ise ''Kesinlikle hayır. Hiç bilgim yoktu'' yanıtını verdi.  Jackson'ın son saatlerinde ''çaresiz'' göründüğünü anlatan Murray, şarkıcının ölümünden suçlu bulunmasıyla ilgili olarak, ''Michael'ı ben de sevdim. Herkes gibi ben de onun hayranıyım. Ölümünden sorumlu tutulmak kolay birşey değil'' ifadelerini kullandı. Dr. Conrad Murray, 25 Haziran 2009'ta Jackson'a güçlü bir anestezi ilacı olan ''propofol''den aşırı dozda vererek ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunmuştu. Suçlamaları reddeden Murray, ünlü şarkıcının ölümcül dozu kendisinin aldığını ileri sürmüştü.   Tutuklanarak cezaevine gönderilen Murray'in 4 yıl hapse mahkum edilmesi ve doktorluk lisansının iptal edilmesi bekleniyor.

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