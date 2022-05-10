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Yaşam

Doktor miras tartışmasında kuzenini öldürdü

Gaziantep'te miras tartışmasında kuzenini öldüren doktor gözaltına alındı

10 Mayıs 2022 17:49

Gaziantep'te Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. B. Ç., miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

 Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. B.Ç.  ile amcasının oğlu Alaattin Çelik (37) ve yanındaki iki kişi iddiaya göre, miras paylaşımı meselesi nedeniyle tartıştı.

Bu sırada doktor, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Doktor B.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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