Doktor kontrolü olmadan göz damlası kullanmayın

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Lokman Balyen göz damlası kullanan hastalara uyarılarda bulundu.



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Lokman Balyen göz damlası kullanan hastalara uyarılarda bulundu. Gözün vücuttaki en hassas organ ve doku olduğunu belirten Balyen Star gazetesine yaptığı açıklamada, "Göz vücudumuzun en hassas organıdır. Doktor kontrolü olmadan alınan göz ilaçları tehlikelidir. İlaçlar bilinçsiz, yanlış ve kontrolsüz kullanıldığı takdirde geri dönüşümü olmayan olaylara neden olabilir. Bu yüzden göz damlalarını kullanırken kurallara uymak gerekir.



Örneğin ilaç alma saatleri, son kullanma tarihi, ilacın günde kaç defa kullanıldığı gibi kurallar. Göz damlalarını mikroplardan uzak tutmak gerekir. Damla gözde alt üst kapağının hafifçe aşağı doğru çekilmesiyle oluşan cebe damlatılır. Göz damlalarının ayrıca çoğunun kapakları açıldıktan sonra kullanım süresi 1 ay ve 15 gündür. Göz damlalarının yanlış kullanımı ciddi görme sorununa neden olabilir. Etkili tedavi için damlanın göz içine tam olarak damlatılması ve damladan sonra bir süre gözün açık tutulması gerekir. Göz damlalarının uzmanlara danışmadan kullanılması çok sakıncalıdır. Bazı göz damlalarının üretim amacı dışında kullanılması, kortizon, su damlaları kornea hastalıklarında kullanılması gözün dinlenmesine yol açabilir. Ayrıca kortizonlu damlaların uzun süre kullanılması göz tansiyonun yükselmesine ve katarakt oluşmasına neden olabilir. Göz bebeğini genişleten damlalar, bazen göz tansiyonu yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden göz tedavisi sırasında doktorun önerdiği ilaçların kullanma şekline uygun kullanılması ve hastaların kontrollere aksatmadan gelmeleri gerekmektedir" dedi.

