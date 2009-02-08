Doktor, HIV taşıyıcısına dokunamamış!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini kapsayan AIDS raporunda, Türkiye’deki sağlık sektörünün içler acısı durumu da gözler önüne serildi. Milliyet’in haberine göre, raporda ismi açıklanmayan bir Türk doktorun şu ifadesine yer verildi:



“Kırsal bölgelere yaptığımız çalışma ziyaretlerinde, hemşirelere eldiven giymelerini söylediğimizde, bize gülüyorlar. Bir hemşireye, neden güldüğünü sorduğumda, bana eldivenleri olmadığını, kendilerine hiç eldiven verilmediğini söyledi.”



Raporda, bir Türk HIV taşıyıcısının da şöyle dediği kaydedildi: “HIV taşıyıcısı olan bir arkadaşım, işyerindeki dolabını bir başka arkadaşıyla paylaştığı için ilaçlarını oraya koyamıyor. Arkadaşlarının durumunu anlayacağı korkusuyla, ilaçlarını dahi kullanamıyor.”

Başka bir Türk HIV taşıyıcısının şu sözleri de raporda yer aldı: “Doktor, HIV taşıdığımı gösteren raporu gördüğünde, bana dokunmadı ve beni muayene etmedi bile.”

