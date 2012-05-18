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Doktor döven BDP'li vekil şimdi de gazetecileri tehdit etti

Van Milletvekili Özdal Üçer'e, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'nden (VGC) kınama geldi

18 Mayıs 2012 21:46

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktoru döven BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, bugün de Van'da gazetecileri ağır bir dille tehdit etti.

Van'da düzenlenen bir etkinlikte görevli basın mensuplarını yaptıkları haberden dolayı tehdit eden BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'e, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'nden (VGC) kınama geldi. 
 
Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, milletvekili Üçer'in, belediye tarafından düzenlenen bir programın ardından gazetecilerin yanına giderek, aleyhinde yapılan haberlerden dolayı basın mensuplarını tehdit ettiğini bildirdi. 
 
Basın mensuplarına yönelik, bir milletvekiline yakışmayacak davranışlar sergileyen Üçer'in sergilediği tavrın kınandığı açıklamada, şöyle denildi: 
 
“Programdan sonra araçlarına doğru giden basın mensuplarının yanına giden Üçer, 'yanlış ve karalama haberler yapıyorsunuz, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, gazeteciler rahat nefes alamayacaklar. Bu bir tehdittir. Bu haberleri yapan da fotoğrafları çeken de şerefsizdir' gibi yakışıksız ifadeler kullanmıştır. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak, görevi kamuoyunu bilgilendirmek olan basın mensuplarının bu tür tehditlerle sindirilemeyeceğini belirtir, haksızlık ve iftiraya uğradığını düşünen anlayışın hak arama mercinin hukuk olduğunu hatırlatırız.” 
 
Milletvekili Üçer'in, bu ve benzeri olaylarla sık sık gündeme geldiğinin anımsatıldığı açıklamada, “Daha önce farklı kesimlere ve gazetecilere benzer davranışlarda bulunan Üçer hakkında, mensubu olduğu Barış ve Demokrasi Partisi'nin gereğini yapmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. 
 
Açıklamada, gazetecilere yönelik yapılan tüm tehdit ve baskıların kabul edilemeyeceğine vurgu yapılarak, VGC'nin her zaman gazetecilerin yanında yer alacağı bildirildi. 

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