Temizlik görevlisi, 27 yıl önce kazandığı tıp fakültesine geri döndü

İzmir'de yaşayan ve 27 yıl önce kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden maddi imkânsızlıklar nedeniyle 3. sınıfta ayrılmak zorunda kalan Ufuk Kilimcigöldelioğlu, çocukluk hayali olan mesleğinden vazgeçmeyerek okuluna geri döndü. Kilimcigöldelioğlu’nun okulunu bitirmesine 2 yıl kaldı.

Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre İzmir Suat Seren Göğüs Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Kilimcigöldelioğlu, eski öğrencilere af çıkmasının ardından, hastane yöneticileri ve ailesinin de teşvikiyle döndüğü okulunu bitirmeye çalışıyor.

Sabah erken saatlerde gittiği okulunda derslere girdikten sonra akşam hastaneye geçen, yerleri paspaslayıp hastalara yardımcı olan Kilimcigöldelioğlu’na çalışma arkadaşları “Doktor Bey” diye sesleniyor. “Okul ile işi aynı anda yürütmek kolay olmuyor. Beni en çok zorlayan ise devam zorunluluğunun olması” diyen Kilimcigöldelioğlu yine de hayalinden vazgeçmediğini vurguluyor. Kilimcigöldelioğlu, “Okuldan çıktıktan sonra işe geldiğim için neredeyse 24 saatim dolu geçmiş oluyor. Ama her şeye rağmen okulumu bitireceğim. Keşke her şey normal gitseydi de, okusaydım dediğim çok oldu. Şimdi 5’inci sınıfa geçtim. 2 yıllık sürem var. Buraya kadar gelmişken, hedefime ulaşmak istiyorum. Okulu bitirdikten sonra doktorluk yapmamda bir engel yok. Bir an önce doktor olarak göreve başlamak istiyorum” diye konuştu.