-DOKTOR 278 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ SAO PAULO (A.A) - 23.11.2010 - Sao Paulo'da tanınmış bir Brezilyalı doktorun, muayenehanesinde 39 hastasına tecavüz ettiği gerekçesiyle 278 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi. Yerel basın, yardımcı üreme teknikleri alanında uzman olarak bilinen doktorun 56 cinsel tacizle suçlandığını, hastalarından bazılarına birçok kez tecavüz ettiğini belirtti. Doktorun avukatı, Estado de Sao Paulo gazetesine yaptığı açıklamada, adalete saygı duyduğunu, ancak yargıcın kararını duyduğunda şaşırdığını itiraf etmek istediğini ifade ederek, yargıcın 200 hasta ve yakınının doktor lehine yaptığı tanıklıkları göz önünde bulundurmadığını söyledi. Kurbanlar açıklamalarında, doktorun kendilerine odada yalnızken yaklaştığını ve hatta bazılarının anesteziden daha yeni uyanmışken tacize uğradığını anlattı.