Dökme demirden platin yapmışlar!..

T24 - Kol ve bacaklarında kırık olan hastalar için özel malzemeden yapılması gereken platinleri tornacıda yaptırdılar. İddiaya göre, dökme demirden yapılan bu platinleri hastalara takmaya kalktılar. Konya'da Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir profesör ile birlikte 7 kişi bu suçlamayla gözaltına alındı.

Polis önce hastanenin ihalesini alan medikal şirketinin, ortopedi servisinde görevli Prof.U.Y'ye ait olduğunu tespit etti.



Hastaneye alınan tıbbi cihaz ve malzemelerin, ihale şartnamesindeki şartlara uymadığı belirlenince, operasyon başlatıldı.



Konya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan 7 kişi sorgulandı.



Zanlılar arasındaki Prof. Dr. U.Y'nin sanayi sitelerinde bulunan bazı tornacılara örneklerini götürdükleri platinleri 10 ile 20 TL arasında değişen fiyatlarla yaptırdıkları ortaya çıktı.



Yapılan platinlerin, bacak ve kollarında kırık olan hastalara takıldığı tahmin ediliyor.



