Doha'nın kraliçe adayları

Bu yıl Doha'da bayan tenisinin en büyüğünü belirleyecek turnuvaya katılan 8 raket de birbirinden güçlü. Jelena Jankovic, Dinara Safina, Serena Williams, Elena Dementieva, Ana Ivanovic, Vera Zvoreneva, Svetlana Kuznetsova ve Venus Williams bu sezon gösterdikleri performansla Doha'da mücadele etmeyi fazlasıyla hak ettiler. Her tenisçinin de kendine özgü bir stili ve sezon boyunca yaşadığı problemler oldu. 8 tenisçiyi de incelediğimizde çok farklı sonuçlara ulaşıyoruz. Bütün tenisseverler birbirinden iyi bu 8 güzel raket arasında kimin en büyük olarak sezonu tamamlayacağını nefesini tutmuş bekliyor.Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan dünyanın bir numaralı raketi Sırp Jelena Jankovic, bu sezon Grand Slam turnuvalarında istediği başarılara ulaşamasa da Maria Sharapova'nın sakatlık problemi, Ana Ivanovic'in istikrarsız oyunu ve Justine Henin'in tenisi bırakmasından dolayı WTA'de bir numaraya kadar yükseldi. Maçlara iyi konsantre olduğunda rakiplerini çok zorlayan Sırp raket, en ufak bir konsantrasyon probleminde ise maçı rakibine verebiliyor. Jankovic'in buna dikkat ettiği sürece çok tehlikeli bir raket olduğu şüphesiz. Bu turnuvanın en önemli favorilerinden biri olarak dikkat çekiyor.2008- Roma, Pekin, Stuttgart, Moskova2007- Auckland, Charleston, Roma, Birmingham2004- Budapeşte2008 sezonunu en iyi değerlendiren tenisçi olarak göze çarpan Dinara Safina, Doha'daki turnuvanın da en büyük favorilerinden biri. Bu sezona çok iyi başlayan ve art arda yaptığı sert maçlar sonucunda favori tenisçileri yenerek dikkatleri üzerine çeken Safina, dünya sıralamasında da ikinciliğe kadar yükseldi. Taraflı, tarafsız herkesin beğenisini kazanan Rus raket, aynı zamanda aileden gelen bir sporcu. Erkekler tenisinin önemli ismi Marat Safin'in kardeşi olan Dinara, bu sezon Roland Garros'ta final ve Amerika Açık'ta da yarı final oynamayı başarmış bir tenisçi olarak göze çarpıyor.2008- Berlin, Los Angeles, Montreal, Tokyo2007- Gold Coast2005- Paris, Prag2003- Palermo2002- SopotBayanlar tenisinin iki ünlü kardeşlerinden küçük olan Serena Williams için bu sezon Doha'yı almak çok önemli. Serena bu sezonun en formda raketlerinden biri durumunda ve Doha'da dünyanın en iyi bayan raketlerinin mücadele vereceği turnuvada gücünü bir kez daha göstermek istiyor. Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Serena, bu sezonu Doha'da da şampiyon olarak sonlandırmak istiyor. Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da finale kadar yükselmesine rağmen ablasına yenilerek şampiyonluğa ulaşamayan güçlü tenisçinin gözü 'en büyük' olmakta.2008- Bangalore, Miami, Charleston, ABD Açık2007- Avustralya Açık, Miami2005- Avustralya Açık2004- Miami, Pekin2003- Avustralya Açık, Paris, Miami, Wimbledon2002- Scottsdale, Miami, Roma, Roland Garros, Wimbledon, ABD Açık, Tokyo, Leipzig2001- Indian Wells, Toronto, Tour Championships2000- Hannover, Los Angeles, Tokyo1999- Paris, Indian Wells, Los Angeles, ABD Açık, Grand Slam CupBayan tenisinde efsane olan Belçikalı Justine Henin'in tenisi bırakmasının ardından, bir numaraya kadar yükselen güzel Sırp raket Ana Ivanovic, bu tahtta uzun süre kalamadı. Ivanovic sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta, hem şampiyon olarak kariyerinde çok önemli bir noktaya gelirken, hem de zirvede yer alıyordu. Fakat Sırp yıldızın görkemli günleri çok da uzun sürmedi. Peşi sıra yapılan Grand Slam turnuvalarında erkenden organizasyonlara veda eden Ivanovic, hem hayranlarını hayal kırıklığına uğratıyor, hem de zirvedeki yerini kaybediyordu. Tenisten çok magazin basınında yer alan Ivanovic'in düşüşü, geçtiğimiz günlerde Linz'de kazandığı şampiyonlukla sona ermiş gibi görünüyor. Doha'da yapılacak turnuva güzel raket için önemli bir sınav olacak. Ivanovic, burada şampiyon olursa, bütün olumsuz eleştirileri bir anda dağıtacaktır.2008- Indian Wells, Roland Garros, Linz2007- Berlin, Los Angeles, Lüksemburg2006- Montreal2005- CanberraRusya'nın son yıllarda grafiği en istikrarlı tenisçisi olan Elena Dementieva, bu sezonu başarılı geçirdi. Servisleri çok iyi olmayan tenisçi, bu özelliğini daha çok geliştirmesi halinde, WTA sıralamasında daha yukarılarda kendine yer bulacaktır. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon ve sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta yarı final oynayan Dementieva'nın Doha'da işi zor görünüyor. Genelde çok sert maçlarda istikrarlı sonuçlar alamayan Dementieva'nın, Doha'daki rakipleri karşısında zorlanacağı bir gerçek. 2007'de İstanbul Cup'ı kazanan Dementieva, sezonu iyi noktalamak istiyor.2008- Dubai, Olimpiyatlar, Lüksemburg2007- İstanbul, Moskova2006- Tokyo, Los Angeles2004- Hasselt2003- Amelia Adası, Bali, ŞangaySezona iyi başlayan ve uzun süre dünya sıralamasında 2 numarada bulunan Rus raket Svetlana Kuznetsova, sezon sonuna doğru ise kan kaybetti. İstikrarından uzaklaşan Kuznetsova, iyi maçlar çıkaramamaya başladı. Doha'da yapılacak turnuvada kendini göstermek için önemli bir şansı elinde bulunduran raket, tekrar eski günlerine dönmek istiyor. Bu sezon hiç tekler şampiyonluğu kazanamayan Kuznetsova, Grand Slam turnuvalarında da hiç istediği performansa ulaşamayarak, sadece Roland Garros'ta yarı final oynamayı başardı. Bu form grafiğinden hiç memnun olmayan Kuznetsova için Doha'daki turnuva ise ayrı bir önem kazanmış durumda. Rus raket zorlu rakipleri arasından sıyrılıp kupaya uzanmak istiyor.2007- New Haven2006- Miami, Bali, Pekin2004- Eastbourne, ABD Açık, Bali2002- Helsinki, BaliBayan tenisinin en renkli raketlerinden biri olan Venus Williams için bu sezon iyi geçti. Doha'ya katılması belli olan son iki tenisçiden biri olan Venus, bu yıl 3. kez bu turnuvaya katılacak. Daha önce 2 kez yarı final oynayan Venus artık, şampiyon olmak istiyor. Bu sezon çok iyi maçlar çıkaran Venus, sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da kardeşi Serena'yı yenerek şampiyonluğa uzandı. Avustralya Açık ve ABD Açık'ta da çeyrek final oynamayı başaran Venus, bu sezonu bir kupayla kapatmak istiyor. Yine en büyük rakiplerinden biri, bu sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık çeyrek final mücadelesinde yenildiği kardeşi Serena olacak.2008- Wimbledon, Zürih2007- Memphis, Wimbledon, Seul2005- İstanbul, Wimbledon2004- Charleston, Varşova2003- Antwerp2002- Gold Coast, Paris, Antwerp, Amelia Adası, Stanford, San Diego, New Haven2001- Miami, Hamburg, Wimbledon, San Diego, New Haven, ABD Açık2000- Wimbledon, Stanford, San Diego, New Haven, ABD Açık, Olimpiyatlar1999- Oklahoma City, Miami, Hamburg, Roma, New Haven, Zürih1998- Oklahoma City, Miami, Grand Slam CupBu sezon bayanlar tenisinde adını sıkça duymaya başladığımız Vera Zvonareva istikrarlı görüntüsüyle göze çarpan raketlerden biri. Bayanlar tenisinde bu sezon boyunca ilk 10'da kalmayı başaran tenisçi, vatandaşı Maria Sharapova'nın sakatlığını da fırsat bilerek, Doha'ya katılan son iki tenisçiden biri oldu. Zvonareva'nın bu Doha'daki turnuvaya ikinci katılışı. Rus raket 2004 yılında da bunu başarmıştı. Bu sezon Grand Slam turnuvalarında çok bir varlık gösteremese de katıldığı turnuvalarda hep adından söz ettirmesiyle gündemden düşmeyen Zvonareva, Doha'daki turnuvada da elinden geleni yapacaktır. Rus raket, Doha'da çok sert rakiplerle karşılaşarak, bir anlamda kendini tartacaktır.2008- Prag, Guangzhou2006- Birmingham, Cincinnati2005- Memphis2004- Memphis2003- Bol