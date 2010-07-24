Doğuya yağış batıya sıcak

T24 - Hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Batı bölgelerde ise hava sıcaklığı 2 ila 4 derece arasında artacak.



Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak. Bu arada sağanak yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile, Sinop, Yozgat, Sivas, Van ve Diyarbakır çevrelerinde görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.





Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:



İSTANBUL: Az bulutlu (32)



ANKARA: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu (32)



İZMİR: Az bulutlu ve açık (35)



ADANA: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu (34)



ANTALYA: Az bulutlu ve açık (35)



SAMSUN: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (28)



ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. (25)



DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (38)





Bölgelere gmre hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu geçecek.



EGE: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu geçecek.



AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve çok bulutlu geçecek.



İÇ ANADOLU: Parçalı, doğusu çok bulutlu, Yozgat ve Sivas çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu, kuzey ve batısı (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bingöl, Muş, Malatya ve Elazığ) ile Van çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Diyarbakır çevreleri kısa ve süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.





