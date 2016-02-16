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Doğuş Üniversitesi bir akademisyeni görevden uzaklaştırdı

600 akademisyen hakkında "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle soruşturma açılmıştı

16 Şubat 2016 19:35

Doğuş Üniversitesi, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesiyle Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu’nu Psikoloji Bölüm Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, Rektör Prof. Dr. Abdullah Diçkol imzalı 12 Şubat tarihli yazıda, bildiriyi imzalaması nedeniyle açılan disiplin soruşturması neticesinde bu kararın alındığı belirtildi:

“Bir grup akademisyen tarafından yayınlanan bildiriyi imzalamanız nedeniyle hakkınızda açılan disiplin soruşturması neticesinde; üniversitedeki idari görevlerinizden tedbiren geçici olarak uzaklaştırılmanız soruşturma komisyonunca önerilmiş olduğundan, Psikoloji Bölüm Başkanlığı’ndan tedbiren geçici olarak uzaklaştırılmış bulunduğunuzu bilgilerinize rica ederim.” 

Serdar Değirmencioğlu 15 Eylül 2013'te başladığı işten 24 Ekim 2013'te çıkarılması sonucu açtığı işe iade davasını kazanmıştı.

Mahkeme Değirmencioğlu'nun işten çıkarılmasına gerekçe gösterilen iş sözleşmesindeki "ilk işe girişte deneme süresi iki ay olup, taraflar bu süre içerisinde gerekirse, işbu sözleşmeyi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir" ifadesinin hukuksuz olduğunu belirtmişti.

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