Doğuş Üniversitesi, barış bildirisine imza atan akademisyeni 'tedbiren’ uzaklaştırdı

Doğuş Üniversitesi, barış bildirisine imza atan akademisyenlerden Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu’nu Psikoloji Bölüm Başkanlığı görevinden 'tedbiren' uzaklaştırdı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Değirmencioğlu’na gönderilen Rektör Prof. Dr. Abdullah Diçkol imzalı 12 Şubat tarihli yazıda, şöyle dendi: “Bir grup akademisyen tarafından yayınlanan bildiriyi imzalamanız nedeniyle hakkınızda açılan disiplin soruşturması neticesinde; üniversitedeki idari görevlerinizden tedbiren geçici olarak uzaklaştırılmanız soruşturma komisyonunca önerilmiş olduğundan, Psikoloji Bölüm Başkanlığı’ndan tedbiren geçici olarak uzaklaştırılmış bulunduğunuzu bilgilerinize rica ederim.”

Değirmencioğlu görevden uzaklaştırma kararı ile ilgili, “18 Ocak’ta açılan soruşturmanın sonucu olarak görevimden uzaklaştırıldım. Alınan karar ile ilgili ‘bir tedbirdir deniliyor’, tedbir olmasını gerektirecek her hangi bir durum söz konusu değil. Aslında üniversite yönetimi hayata geçirmek istediği bazı planları bu soruşturma kisvesi altında gerçekleştirmeyi istiyor. Bundan sonraki adımlarının ne olduğun bekleyip görmek gerekecek” diye konuştu.

Değirmencioğlu 15 Eylül 2013'te başladığı işten 24 Ekim 2013'te çıkarılması sonucu açtığı işe iade davasını kazanmıştı.