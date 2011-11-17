Doğuş Twitter'da soyundu

T24 -

İşte o fotoğraf:twitter'dan "Doğuş" yorumları:- Hilal Cebeci'den sonra Doğuş'un da soyunması üzerine, Bülent Ersoy da soyunabilir korkusu ile 1 milyon Türk kullanıcı twitteri terk etti...- Twitter'a yeni üye olacaklar; H.Cebeci, Esra Ceyda ve Doğuş'un soyunduğu bir siteye üye olmak üzeresiniz, kaçıp kendinizi kurtarın.- Doğuş, "sana sarı laleler aldım çiçek pazarından" şarkısını söylemeye kalkarsa çekeceği klibi hiç düşünemiyorum. Maazallah!- Peki Doğuş'un bu resmi acaba Hilal Cebeci'ye bir barışma teklifi mi?? Gel beraber soyunalım, gel gökyüzünde çiçek açalım mı diyor??- Ben sana fotosentez yapamassın demedim Doğuş. Yolunu bilmiyorsun dedim.