Doğuş Twitter'da soyundu

T24 - Twitter'da çıplak fotoğrafını paylaşam şarkıcı Doğuş "en çok konuşulanlar" arasına girdi.
İşte o fotoğraf:
twitter'dan "Doğuş" yorumları:
- Hilal Cebeci'den sonra Doğuş'un da soyunması üzerine, Bülent Ersoy da soyunabilir korkusu ile 1 milyon Türk kullanıcı twitteri terk etti...
- Twitter'a yeni üye olacaklar; H.Cebeci, Esra Ceyda ve Doğuş'un soyunduğu bir siteye üye olmak üzeresiniz, kaçıp kendinizi kurtarın.
- Doğuş, "sana sarı laleler aldım çiçek pazarından" şarkısını söylemeye kalkarsa çekeceği klibi hiç düşünemiyorum. Maazallah!
- Peki Doğuş'un bu resmi acaba Hilal Cebeci'ye bir barışma teklifi mi?? Gel beraber soyunalım, gel gökyüzünde çiçek açalım mı diyor??
- Ben sana fotosentez yapamassın demedim Doğuş. Yolunu bilmiyorsun dedim.