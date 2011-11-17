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Doğuş Twitter'da soyundu

Twitter'da çıplak fotoğrafını paylaşam şarkıcı Doğuş 'en çok konuşulanlar' arasına girdi.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Twitter'da çıplak fotoğrafını paylaşam şarkıcı Doğuş "en çok konuşulanlar" arasına girdi.

İşte o fotoğraf:



twitter'dan "Doğuş" yorumları:

- Hilal Cebeci'den sonra Doğuş'un da soyunması üzerine, Bülent Ersoy da soyunabilir korkusu ile 1 milyon Türk kullanıcı twitteri terk etti...

- Twitter'a yeni üye olacaklar; H.Cebeci, Esra Ceyda ve Doğuş'un soyunduğu bir siteye üye olmak üzeresiniz, kaçıp kendinizi kurtarın.

- Doğuş, "sana sarı laleler aldım çiçek pazarından" şarkısını söylemeye kalkarsa çekeceği klibi hiç düşünemiyorum. Maazallah!

- Peki Doğuş'un bu resmi acaba Hilal Cebeci'ye bir barışma teklifi mi?? Gel beraber soyunalım, gel gökyüzünde çiçek açalım mı diyor??

- Ben sana fotosentez yapamassın demedim Doğuş. Yolunu bilmiyorsun dedim.


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