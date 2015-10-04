Doğuş Otomotiv'den Volkswagen açıklaması: Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarımız...

Doğuş Otomotiv, Volkswagen'in ABD'deki egzoz emisyon testi manipülasyonu haberlerinin ardından kamuoyunun bilgisinde olan EA 189 EU5 motor tipindeki dizel araçlar ile ilgili olarak, Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarının, Türkiye'nin resmi mevzuatlarına, sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu duyurdu.

Doğuş Otomotiv AG tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Volkswagen Grubu'nun markaları tarafından yapılan açıklama uyarınca, etkilenen araçlar dahil olmak üzere Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarımızın ülkemizin resmi mevzuatlarına, sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu belirtiriz. Üretici firmaların devam eden çalışmaları doğrultusunda teknik güncellemeler yapılabilecektir. Gelişmelerle ilgili müşterilerimizle iletişime geçilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Saygılarımızla."