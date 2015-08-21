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Ekonomi

Doğuş Otomotiv, Man Finansman'ı 18.5 milyon Euro'ya satın aldı

Hisse devrini takiben, Man Finansman'ın, Volkswagen Doğuş Finansman ile birleşmesine yönelik işlemlere başlanacak

21 Ağustos 2015 13:13

Doğuş Otomotiv'in iştiraki Vokswagen Doğuş Finansman, Man Finansman hisselerinin 18.5 milyon Euro'ya satın alınması için dün anlaşma imzaladı.

Reuters'in haberine göre; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bu sabah yapılan açıklamaya göre, bu sözleşme kapsamında yasal onayların alınması sonrasında yapılacak hisse devrini takiben, Man Finansman'ın, Volkswagen Doğuş Finansman ile birleşmesine yönelik işlemlere başlanacak.

Açıklamaya göre, sermayesi 1 TL nominal bedelli 14 milyon adet hisseden oluşan Man Finansman'da hisse devri sonrası; Volkswagen Doğuş Finansman 13.99 milyon adet, Volkswagen Financial Services AG 51 adet, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret 47 adet, Doğuş Holding 1 adet ve Doğuş Nakliyat ve Ticaret 1 adet hisseye sahip olacak.

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