Doğuş Grubu: ÖTV artışı doğru ama yeterli değil

T24 - Bünyesindeki Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini gibi markalarla hükümetin lüks otomotivdeki ÖTV artışından en fazla etkilenen grupların başını çeken Doğuş Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Hüsnü Akhan, otomotivdeki ÖTV artışı kararını ‘doğru ama eksik adım’ olarak nitelendirdi.





Akhan, “Üst segmente yönelik artışın tüm kalemlerde devam etmesini bekliyoruz” yorumununu yaptı. Doğuş Otomotiv-Porsche Genel Müdürü Anıl Gürsoy’un, Başbakan Erdoğan’ın ‘Porsche’ye binmeyin’ açıklamasına saygı duyduklarını söylemesinin ardından Akhan’ın ÖTV artışını olumlu bulması dikkat çekti.

2012’de pazar yüzde 25 daralır



İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen Vodafone İş Ortağım Buluşmaları toplantısında konuşan Akhan, Doğuş Holding’in işlerinde bir yavaşlama görmediklerini, grubun yılı yüzde 11-12 ortalama büyümeyle kapatacağını kaydetti.Garanti Bankası’nın ortalamanın üzerinde büyüyeceğini, otomotivde de ÖTV artışının gelecek üç ayda çok fazla bir etki yaratmasını beklemediklerini ifade eden Akhan şöyle konuştu: “ÖTV artışı sadece lüks otolarda değil tüm kalemlerde devam etmeli. Esasında öyle olması lazım. Önümüzdeki sene otomotivde bir nebze daralma bekliyorum. Otomotivde önümüzdeki sene yüzde 20-25 daralma olabilir diye düşünüyorum. Biz grup olarak her yıl ülke ortalamasının üzerinde büyüyoruz. Geçen sene yüzde 9 büyüyen ekonomiye karşı Doğuş Grubu yüzde 16 büyüdü.”

Büyümede pay inşaatın olacak



2011’de ekonominin yüzde 7.5 büyümesine karşı grup olarak yüzde 12 büyümeyi beklediklerini kaydeden Akhan, 2012’de de ülkenin yüzde 4 büyümesine karşı grubun yüzde 12 büyümeyi öngördüğünü aktardı. Akhan, “Bu büyüme planında en büyük pay inşaat kanalında olacak. Doğuş İnşaat şirketinin Libya olayları sonrası orada yarım bıraktığı işin yeniden başlayacağını planlıyoruz. İlave olarak Katar 2020 Dünya Kupası uygulamalarına paralel yapılacak 26 milyar dolarlık altyapı yatırımlarından Doğuş İnşaat’ın pay alacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl Doğuş İnşaat ağırlıklı bir büyümeye yöneleceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Devletler krizine dönüşüyor



Merkez Bankası’nın dövize müdahalesine rağmen kurun müdahale öncesi seviyenin üstünde olduğunu da belirten Akhan, bunun Merkez Bankası’nı, “artık faiz enstrümanını nasıl kullanırım” diye düşünmeye sevk edeceğini belirtti. Akhan, “Para Piyasası Kurulu toplantısında her ne kadar faiz artırımına yönelik karar çıkmasını beklemiyorsam da faiz politikasına yönelik bir söylem değişikliğini toplantı tutanaklarında okuruz, ‘bence doğrusu da odur’ diye düşünüyorum” dedi. Hükümetlerin artık krizin kendi haline bırakılmaması gerektiğini anladığını, tedbirler almaya çalıştıklarını dile getiren Akhan, Sarkozy-Merkel ikilisinin seçim kaygılarıyla gereken adımları atmakta geciktiğini, finansal krizin artık devletler krizine dönüşme yolunda olduğunu, ancak çözümün geç de olsa geleceğini düşündüklerini ifade etti.

Vodafone, ÖTV’de indirim bekliyor



Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Hasan Süel, yüzde 25 olan Özel İletişim Vergisi’nde (ÖİV) düşüş kararı alınmasını beklediklerini belirtti. Süel, “Özel İletişim Vergisi’nde düşüş kararı alınması yönündeki beklentimiz devam ediyor. Bu beklentide samimiyiz. Talebi artıracak bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Çünkü vergi vergiyi öldürür. Sektör rakamlarını bakanlarla paylaşıyoruz. Biz bu konuda olumlu düşünüyoruz, olumlu sonuç elde etmeyi bekliyoruz” dedi.

İzmir, yatırım için en cazip kent



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, son 3-4 yılda yatırımlarda önemli bir hareketlilik içine giren İzmir’in, hükümetin vadettiği ve eyleme geçtiği altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin yatırım için en cazip kenti haline geldiğini belirtti. Kocaoğlu, İzmir’in asıl sıçramayı hizmetler sektörü ve turizmde yapacağını söyledi.



