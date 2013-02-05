Doğuş grubu n11.com ile e-ticarette rekabeti büyütüyor

Doğuş Grubu, Güney Koreli SK Group ile imzaladıkları stratejik ortaklık anlaşması kapsamında kurulan Doğuş Planet'in, Türkiye'nin en yeni ve en büyük e-ticaret platformunu sunmaya hazırlandığını açıkladı.



Doğuş Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, SK Group'un teknoloji ve inovasyon konusundaki tecrübesini Doğuş Grubu'nun bilgi birikimi, bölgesel tecrübe ve gücü ile birleştiren Doğuş Planet'in, bugüne kadar Türkiye e-ticaret sektöründe yapılan en büyük "açık pazar"(Open Market) platform yatırımı olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Tüzel tedarikçilerin tüm ürünlerini tüketicilere ulaştırabilmelerini sağlayan B2C konseptli açık pazar e-ticaret platformu n11.com'un, 2013'ün ilk çeyreğinde elektronikten tekstile, mutfak gereçlerinden Türkiye'nin nadide el sanatlarına kadar tüm ihtiyaç ve zevklere hitap eden milyonlarca ürün ile tüketicilerin karşısına çıkacağı bildirildi.



Doğuş Grubu CEO'su ve Doğuş Planet Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan, son dönemin en öne çıkan sektörlerinden biri olan interneti göz ardı etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Bu bakış açısı doğrultusunda geçen Ocak ayında Davos'ta SK Group ile imzaladıkları mutabakat anlaşmasından bu yana ekiplerinin, e-ticaret pazarında yenilikçi hizmetler sunacak ve liderliğe oynayacak bir şirketin hazırlıkları içerisinde olduğunu açıklayan Akhan, "Türkiye'nin avantajlı demografik yapısı, hızla artan gelir düzeyi ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyon kabiliyetini, SK Group'un internet alanındaki uzmanlık ve altyapıları ile birleştirerek yarattığımız e-ticaret platformu n11.com'un, 2013 yılında tüketiciyle buluşacağını paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.



Doğuş Planet İcra'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato ise, yeni e-ticaret platformunu, "Satıcılara, kendi alanlarında özgür olmalarını sağlayacak teknolojik alt yapı, operasyonel ve lojistik destek, alıcılara ise geniş ve kaliteli ürün yelpazesinin yanı sıra kesintisiz müşteri hizmeti sunacağız. Bu kapsamda, n11.com olarak bugüne kadar internetten satış imkanı yakalayamamış binlerce satıcıya güvenebilecekleri ve kusursuz hizmet alabilecekleri bir platform üzerinden e-ticarete atılma imkanı sağlayacağız" diye açıkladı.



Doğuş Planet CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Nak Kyun Chong, Türkiye'nin internet alanında hızla büyüyen bir pazar ve kullanıcı sayısı göz önüne alındığında büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek, "Kore'de e-ticaret alanındaki başarılı deneyimimizi Türkiye'deki güçlü ortağımız Doğuş Grubu ile birleştirerek, Türkiye e-ticaret pazarını büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.