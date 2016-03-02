Doğuş Grubu İspanya’da otel aldı

İspanyol ABC Gazetesi'nin haberine göre Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu İspanya'nın başkenti Madrid'deki Hotel Villamagna'yı 180 milyon euroya satın aldı.

İspanya'nın El Confidencial gazetesinin haberine göre, 6 aydır satışta olan lüks Hotel Villamagna'da kazanan taraf Doğuş Grubu oldu.Gazete, satışın yaklaşık 180 milyon euroya gerçekleştiğini duyurdu.



Ferit Şahenk kimdir?



Ferit Şahenk kimdir, 2016 yılı itibariyle 2,5 milyar dolarlık serveti ile Türkiye‘nin en zengin iş adamlarından birisi olan Ferit Şahenk, Garanti Bankası’nın yönetim kurulu başkanı ve Doğuş Holding‘in yönetim kurulu başkanıdır.

Ferit Şahenk, 1964 yılında Ankara‘da dünyaya geldi. Annesi Deniz Şahenk, babası iş adamı Doğuş Holding’in kurucusu Ayhan Şahenk’dir. Filiz Şahenk adında bir kız kardeşi vardır. Aslen Niğde’li olan Ferit Şahenk İstanbul’da ikamet etmektedir.

Liseyi İsviçre”de okumuş, ardından üniversite eğitimi için Boston College‘ı geçen Şahenk, 1987yılında, Pazarlama ve İnsan Kaynakları bölümünden mezun oldu. Yüksek öğrenim sonrası eğitimini Harvard Üniversitesi”nin Owner/President yönetici programıyla tamamlamıştır. 1988 yılında Manufacturers Hannover”da bankacılık stajı yaptı.

Türkiye’ye döndüğünde babası onu bazı şirketlerin yönetim kurullarında görevlendirdi. Onu holding icra kurulu üyeliği izlıda grupları başkanlığı. 1991 yılında, Garanti Menkul Kıymetler Şirketi‘ni kurdu.1994 yılına gelindiğinde, Garanti, Türkiye‘deki en büyük menkul kıymetler şirketi haline gelmişti. Garanti Menkul Kıymetler Şirketi, 1994 yılında Doğuş Grubu‘nun yatırım bankası haline geldi ve yeni kurulan bu bankanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı‘na Ferit Şahenk getirildi.

1990–1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığı yapan Şahenk, 2001 yılının nisan ayında, kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman babası Ayhan Şahenk‘in yerine, henüz 37 yaşındayken Doğuş Holding‘in başına getirildi.

2001 yılındaki finans krizini 7 sektörde 60 şirket ile çok zor atlattı. O zaman Osmanlı Bankası, Körfezbank ve Garanti Bankası adı ile 3 bankası varken hepsini Garanti Bankası adı altında birleştirdi.

Şahsi serveti, Forbes dergisine göre 2013 yılında 3,4 milyar dolar olan Ferit Şahenk, Doğuş Holdingçatısı altında çalışan 20.000’den fazla insanın da işvereni konumundadır.

Ferit Şahenk, 2010 yılında 160 katlı ve 828 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek binası “Burj Dubai” den bir daire satın almıştır.

16 Mart 2013 tarihinde Ekonomist dergisinin geleneksel olarak verdiği “Yılın İş İnsanı Ödülü”, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in oldu.

Ferit Şahenk, Amerika’lı Diana Şahenk ile evli olup Defne (d.1998) adında bir kız çocuğu vardır.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, eğlence ve turizm sektöründe de sağlam adımlarla ilerliyor. Şahenk İstanbul’daki önemli restoranların bazılarının çoğunluk hissesini satın aldı. Doğuş Grubu Nahita Restoran İşletmeciliği A.Ş. adlı bir şirket kurdu. (Nahita, Şahenk Ailesi’nin memleketi olan Niğde’nin antik çağlardaki isimlerinden biri.)

Şahenk satın aldığı restoranları ve önümüzdeki dönemde eğlence ve turizm alanındaki yatırımlarını “DREAM” (Doğuş Restoran, Eğlence ve Yönetim) markası altında topluyor.

Doğuş Holding çatısı altında bulunan kuruluşlar :

Enerji :

Doğuş Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. (Artvin HES)

Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.

Aslancık Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.

D-Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Bankacılık ve Finans :

– Garanti Bankası

– Garanti Mortgage

– Garanti Emeklilik ve Hayat

– Garanti Leasing

– Garanti Factoring

– Garanti Yatırım

– Garanti Portföy

– Garanti Ödeme Sistemleri

– Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.

– Eureko Sigorta

– Garanti Bank Moscow

– Garanti Bank İnternational N.V.

Gayrimenkul :

– Doğuş-GE GYO

– Doğuş Gayrimenkul

– Doğuş Power Center

– İstinye Park

– Gebze Center

Medya :

Televizyon

Discovery Channel

1993-1994: Kanal D (Doğan Medya Grubu’na devretti.)

1999- NTV (Nergis Grubu’ndan devraldı.)

1999-2000 – Kanal E

2000- CNBC-e

2004- NTV Avrupa

2004-2011 NBA TV (Doğan Medya Grubu’na devretti.)

2007- e2

2008- Kral TV (TMSF’den satın aldı.)

2008- NTV Spor

2008-2011 – Kral Avrupa

2011- Kral İlaç Gibi TV

2011- Euro Star (Doğan Medya Grubu’ndan devraldı.)

2011- HDe

2011- Kral Pop TV

2011- Star TV (Doğan Medya Grubu’ndan devraldı.)

2012- Kral Pop Avrupa

Radyo

2001- NTV Radyo

2002- Radyo Eksen

2003-2011 – Radyo N101

2006-2008 – Rokket FM

2007- Capital Radio

2008- Kral FM (TMSF’den satın aldı.)

2008- Virgin Radio

2008-2009 – Nostalji Türk

2009-: NTV Spor Radyo

2009- Radyo Voyage

2010-2011 – Radyo5 (TMSF’den satın aldı.)

2011- Kral Pop

Turizm ve Hizmetler :

– D-Marin Turgutreis

– D-Marin Didim

– D-Marin Göcek

– Marina Mandalina

– Flisvos marina

– Select Maris Marmaris

– Grand Hyatt

– Part Hyatt İstanbul

– Capri Palace Oteli

– Sheraton Voyager Antalya

– Maritim Hotel Grand Azur

– Maritim Hotel Club Alantur

– Paradise Side Beach Hotel

– Aldiana Side, Antur Turizm

– Garanti Turizm

– Datmar Turizm A.Ş.

– Göktrans Turizm

– Voyager Mediterranean Turizm

– Arena Giyim

– Gucci

– Emporio Armani

– In-Formal

– Loro Piana

– Emporio Armani Caffe

– Do-Ça Tekstil Temizleme A.Ş.

– D-Gym

Doğuş bünyesindeki bazı marka Restaurantlar :

* Nusr-et

* Kiva

* Lacivert

* Armani Ristorante

* Go Mongo

* Da Mario

* Vogue

* Anjelique

* Kitchenette

* Mezzaluna

* Gina

* Ajia

* Zuma

* Mama

* Carlotta

* Poupon

* Ca’d’oro

* Gigi

* Kahve Dünyası

* Raika

İnşaat :

Doğuş İnşaat

Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

Ayson Sondaj ve Araştırma

Bilgi Teknolojileri :

Doğuş Teknoloji

Garanti Teknoloji

Otomotiv :

– Doğuş Otomotiv

– Volkswagen

– Audi

– Porsche

– Bentley

– Lamborghini

– Bugatti

– Seat

– Skoda

– Scania

– Krone

– Meiller Doğuş Damper

– Doğuş Oto

– Yüce Auto

– D-Auto Suisse

– DOD

– Oto-Fix

– Doğuş Otomotiv Lojistik Hizmetler

– VDF Holding A.Ş.

– TÜV Türk

– Leaseplan Türkiye