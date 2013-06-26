Doğuş: AK Parti 50 yıl daha başımızda olacak

Ünlü şarkıcı Doğuş canlı yayında AKP'li olduğunu itiraf etti. Doğuş, eskiden AKP'li olan türkücü Nihat Doğan için de "dönek" ifadesini kullandı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına konuk olan ünlü şarkıcı Doğuş, ilginç açıklamalarda bulundu.

'1 haftada 700 bin takipçi kaybettim'

Doğuş, Gezi Parkı eylemlerine katılanlara tepki gösterdiği için ve AK Parti mitingine katıldığı için, bir hafta içinde Twitter'da 700 bin takipçisinin kendisini takip etmeyi bıraktığını söyledi.

Eylemcilere tepki gösterdiği için pişman olmadığını ifade eden Doğuş, "Çünkü maalesef sokağa dökülen halkımız kandırılıyor. Ülkemiz o kadar güzel, o kadar büyüdü ki... Baktığımızda biz devrim yapmışız, çağ atlamışız. Bu da dış güçlerin zoruna gidiyor. Onun için ülkemizi karıştırıyorlar. Ama biz AK Parti geldiğinden beri çok güçlü bir ülkeyiz" şeklinde konuştu.

'AK Partiliyim diyince niye wuu yapıyorsunuz?'

Ünlü şarkıcı Tahir Sarıkaya'nın, "AK Partili misiniz?" sorusuna, Evet AK Partiliyim" yanıtını verdi. "Demokrasiden bahsediyoruz ben AK Partiliyim deyince bana niye wuu yapıyorsunuz" diye sordu.

'Başbakanımızın elini öpmek istiyorum'

AK Parti mitingine gittiği gün, hem AK Parti'nin bayrağını hem de Türk bayrağını salladığını belirten Doğuş, "Çok inanılmaz bir heyecan duydum. Başbakan'ı şahsen tanıdım. İnşallah bir daha karşılaşırız, elini öpmek istiyorum. O çok kıymetli çünkü, rabbimin özel kullarından" dedi.

'50 yıl daha AK Parti olacak'

AK Partili olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyleyen Doğuş, "Bazı insanlar için üzgünüm ama en az 50 yıl daha AK Parti hükümeti başımızda olacak" diye konuştu.