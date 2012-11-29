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Yaşam

Doğurduğu bebeği pencereden attı iddiası

Beyoğlu'nda bir apartmanın aydınlatma boşluğunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

29 Kasım 2012 10:31

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartmanın aydınlatma boşluğunda bebek cesedi bulundu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada doğum yaparak bebeği pencereden attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bir apartmanın aydınlatma boşluğunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Sururi Çeşme Sokak 16 numaradaki binaya gelen polis ekipleri, aydınlatma boşluğunda yeni doğmuş bebek cesedi buldu.

Apartmanda oturan M.E.Ö (26) adlı kadının, evde gece doğum yaparak bebeği pencereden attığı iddia edildi.

Gözaltına alınan M.E.Ö'nün ilk ifadesinde, 5 aylık hamileyken düşük yaparak pencereden attığını öne sürdüğü öğrenildi.

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