T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğurduğu bebeği pencereden atan genç kadın tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, doğurduğu kız bebeği, poşete koyup 5'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden, apartman boşluğuna atttığı iddia edilen 18 yaşındaki Münevver Melike B

10 Kasım 2017 20:40

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, doğurduğu kız bebeği, poşete koyup 5\'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden, apartman boşluğuna atttığı iddia edilen 18 yaşındaki Münevver Melike B., tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 5 gün önce, Çöplü Mahallesi\'ndeki apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver Melike B., 5\'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver Melike B., düyaya getirdiği kız bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Ardından rahatsızlanan Münevver Melike B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kanaması olduğu belirlenen Münevver Melike B.\'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver Melike B., polise, birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti.
Rahatsızlanan Münevver Melike B., ifadesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ise atılan bebeği bulup, ölü olarak dünyaya gelip gelmediğinin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderdi.
5 gündür hastanede tutulan ve tedavisi tamamlanan Münevver Melike B., polis gözetiminde hastaneden taburcu edilerek adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifade veren Münevver Melike B., \"Evde otururken doğum sancılarım tuttu. Banyoda gittim. Burada doğum yaptım. Bebek, kafası üstü betona düştü. Öldü sandım poşete koyup pencereden attım. Pişmanım” dedi.
Münevver Melike B., \'kasten öldürme\' suçundan tututklanıp, cezaevine terkerlekli sandalyede götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAMünevver MelikeOlayMahallesiAilesiyle birlikteMelikeArdındanHititErol Olçok EğitimAraştırma HastanesiKanamasıRahatsızlanan Münevver MelikeAraştırma HastanesindeAnkara Adli Tıp KurumuCumhuriyetBanyoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24