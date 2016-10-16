Doğurdu, öldü; bağışladığı organlarla 6 kişiye can verdi

8 aylık hamileyken trafik kazası geçirdi, ağır yaralandı. Sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi ancak bebeğini göremeden yaşamını yitirdi. Organ bağışı vasiyetiyle de 6 hastaya umut olan kadının bebeği için anne sütü kampanyası başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hüseyin Tüccar ve Mehmet İnan'ın haberine göre, Bursa’da 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç, (35) geçen pazartesi pastaneye giderken kaldırımdan yürüdüğü sırada S.K. yönetimindeki otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tuğba Dilmeç’in, beyin cerrahı ve kadın doğum doktorunun birlikte girdiği ameliyatta daha önceden Kaan adını verdiği 2 kilo ağırlığındaki bebeği sezaryen ile karnından alındı. Beyin ölümü gerçekleşen Tuğba Dilmeç'ın 6 yıl önce tüm organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Ailenin de onayıyla Tuğba Dilmeç'in kalp, karaciğer, 2 böbrek ve 2 korneası bağışlandı.

Anne sütü kampanyası

Kaan bebek, anne sütü alamadığı için kilo kaybetmeye başladı. Dilmeç’ın yakınları anne sütü bulunması için kampanya başlattı. Tuğba Dilmeç’in kardeşi Derya Dilmeç “Şevket Yılmaz Hastanesi’ne giderek Kaan bebek adına anne sütü verebilirler” derken ağabey Dilmeç, kardeşinin çocuk sahibi olmayı çok istediğini anlattı ve şunları söyledi:

“Kazaya neden olan sürücünün daha önce ölümlü kazaya karıştığını öğrendik. Böyle biri nasıl toplu taşıma aracı kullanabilir”