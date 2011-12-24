Doğu’nun Başbuğ’u: Ülkücüleri kullandılar

T24 - 12 Eylül darbesine ilişkin soruşturmada ifade veren “Doğu’nun Başbuğ’u” olarak anılan Yılma Durak, tarihi itirafta bulundu. Durak, 12 Eylül’e giden süreçte “MHP’li gençlerin bir kısım provakatif eylemlerde kullanıldığını” belirterek, “Bunlar 16 Mart 1978 İstanbul Beyazıt’taki bomba atma eylemi, Abdi İpekçi’nin öldürülmesi gibi olaylardır” dedi.



Durak’ın, PKK’nin dayandığı noktanın “Diyarbakır ve Mamak Cezaevi’nde uygulanan işkenceler” olduğu değerlendirmesi dikkat çekti. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Ankara Savcısı Kemal Çetin, darbe döneminde işkence gören bazı solcu isimleri mağdur sıfatıyla dinledikten sonra, önceki gün ilk kez “sağ”dan bir kişinin ifadesine başvurdu. 12 Eylül’e kadar, MHP İstanbul İl İkinci Başkanlığı ile Marmara’daki ülkücü teşkilatların yönetim ve eğitim işlerini yürüten Yılma Durak, 7 sayfalık ifadesinde Alparslan Türkeş’in Türkiye’ye dönmesinin ardından gençlik hareketlerinin hızlandığına dikkat çekti.



Cumhuriyet'in haberine göre; gözaltında ve cezaevlerinde gördüğü işkenceleri de ayrıntılı olarak aktaran Durak, savcı Kemal Çetin’in sorusu üzerine komando kampları ve MHP’li gençlerin bazı olaylarda kullanılmasını şöyle anlattı:



Komando kampı: Komando kampları olarak bilinen kamplar yanlış aksettirilmektedir. Bunlarda silahlı eğitim verildiği ve hedefler belirlendiği iddia edilmiştir. Ancak ben bu kamplarla ilgili yargılanıp beraat ettim. Bu işlerin içinden gelen bir kişi olarak söylüyorum: Erzurum’ta Bulkasım isimli kamp vardı. Bu kamp Atatürk Üniversitesi’ne başvurularak Atatürk Öğrenci Derneği Başkanlığı tarafından üniversitenin de izniyle açılmış bir kamptı. Üniversite aşçısı da orada yemek yapmıştır. Bu kamplarda kitap okunuyor ve gençlerin beden eğitimlerine yönelik olmak üzere spor, karate, judo, kros gibi sporlar yapılıyordu. Kesinlikle silahlı eğitim yapılmamıştır.



Kontrgerilla broşürü: Bu konuda MHP’li kabına sığmayan gençler kullanılmak istendiği gibi bazı olaylarda da kullanılmışlardır. Mesela 1979 yılında İstanbul’da bulunurken bir şahsın bizim gençlere gelip içerisinde kontrgerilla taktiklerinin anlatıldığı, yani içerisinde bomba yapımının, tuzak kurmanın, adam kaçırmanın tekniklerinin anlatıldığı bir broşür imza karşılığı dağıtılmış. Ben bunu fark ettiğimde bu şahsı yakaladım. Şahsın adı tahminimce Ergin Örgügören’di. Bu yargılandı. Bununla ilgili MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, basın toplantısı yaptı. Başbakan Ecevit de cevap vererek resmi değil gayri resmi olarak MİT’e hizmet eden bir şahıs olduğunu söyledi.



İfade sonrası Cumhuriyet’in sonularını yanıtlayan Durak, Kenan Evren’in tutuklanmasını istediğini belirtti. 4.5 yılı hücrede olmak üzere 6 yıl cezaevinde kaldığını anlatan Durak, işkence yapan yetkililerden şikâyetçi olduğunu söyledi.





