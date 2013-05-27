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Sağlık

Doğumhaneye yetişemedi, tekerlekli sandalyede doğurdu

Hemşirenin yardımıyla tekerlekli sandalyeye oturtulan hamile kadın çocuğunu hastanenin önünde dünyaya getirdi

27 Mayıs 2013 15:56

ABD'de doğumhaneye yetişemeyen genç kadın, çocuğunu hastanenin önünde tekerlekli sandalyede otururken doğurdu.

ABD'nin Florida eyaletinde doğum sancısı başlayan Amy Beth Cavaretta eşiyle beraber soluğu hastanede aldı. Ancak genç kadın doğumun başlaması nedeniyle doğumhaneye yetişemedi. Hemşirelerden birinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye oturtulan kadın ikinci çocuğunu hastanenin önünde dünyaya getirdi.

Doğum anı ise fotoğrafçı Emily Robinson'ın kamerasına yansıdı. Fotoğrafları kişisel blog sayfasında paylaşan ve kendisi de bir anne olan kadın, "hayatımda ilk defa bir kadını tekerlekli sandalyenin üzerinde yeni doğan bebeğini kucağında tutararak hastaneye girerken gördüm" dedi. İkisi de foto muhabiri olan çift yeni doğan çocuklarına Sienna adını koydu. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Doğumhaneye yetişemedi, tekerlekli sandalyede doğurdu

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