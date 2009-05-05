Doğuma yardımcı bir ebe annenin hayatını kurtarabilir

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İcra Direktörü Thoraya Ahmed Obaid, anne sağlığının garanti altına alınması, çocuk ölümlerinin azaltılması ve AIDS ile mücadele için 350 bin ebeye daha ihtiyaç olduğunu bildirdi.



UNFPA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Obaid, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dünyada dakikada bir annenin doğum sırasında hayatını kaybettiği, doğuma yardımcı bir ebenin ise annelerin hayatını kurtarabileceğine" işaret etti.



Obaid, mesajında şunları kaydetti:



"Bugün dünya üzerinde her geçen dakikada, bir anne doğum sırasında can vermektedir. Ebenin varlığı bu annelerin hayatını kurtarabilir. Bir doğum sırasında ebenin varlığı ölüm ile yaşam arasındaki fark gibidir. Deneyimli bir uzman tarafından yaptırılan doğum, hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtarmakla kalmaz, olası sorunların önceden fark edilip derhal müdahale edilebilmesini de sağlar."



UNFPA olarak geçen yıl Uluslararası Ebeler Konfederasyonu ile yeni bir girişim başlattıklarını belirten Obaid, bununla gelişmekte olan 30 ülkedeki ebe açığını kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.



Anne sağlığının garanti altına alınması, çocuk ölümlerinin azaltılması ve AIDS ile mücadelesi için 350 bin ebeye daha ihtiyaç olduğunu belirten Obaid, bu açığın kapatılmasının, "Bütün dünyanın 2015 yılına kadar üreme sağlığına evrensel olarak erişebilirliğinin sağlanması" yönündeki çağrılarıyla örtüştüğünü ifade etti.



Obaid, hükümetleri, Ana Sağlığı Fonu'na kaynak aktararak bu ortak çabaya katkıda bulunmaya ve ülkelerindeki ebelere destek olmaya çağırdı.



UNFPA Türkiye Temsilcisi Vekili Dr. Tunga Tüzer de Türkiye'de 50 bine yakın ebenin görev yaptığını, bu rakamın AB ortalamasının üzerinde olsa da ebelere yönelik mesleki yasal düzenleme yapılması, yeni eğitim programlarıyla desteklenmeleri ve tüm ebelerin branşlarında lisans ve yüksek lisans yapma olanaklarına sahip olması gerektiğini belirtti.



(AA)

