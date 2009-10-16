Doğuma hazırlanıyor!

Geçtiğimiz günlerde bir açılışa katılan ünlü manken yeni dönemle ilgili açıklamalar yaptı



Manken Tuğba Özay, yaklaşık iki yıldır çıkması beklenen albümünü önümüzdeki ay piyasaya çıkaracağını söyledi. 1.5 yıldır doğum sancısı çektiğini belirten Özay, "Kasımda doğuracağım. Son yılların en iyi albümünü yaptım " dedi. Önceki gün bir mağaza açılışına Oya Aydoğan'la birlikte katılan ünlü manken, çocuk sahibi olmasıyla ilgili de şunları söyledi:



Tüp bebek yapacak



"Bir yumurtalığım alındığı için hamile kalma şansım yüzde elli. Normal yollarla hamile kalamazsam tüp bebek yöntemini deneyeceğim." Açılış sonrası Oya Aydoğan'la 'yabancı koca' muhabbeti yapan Özay, İtalyan kocaların çok iyi olduğunu belirterek "Sıcak kanlılar ve sahiplenici bir yapıları var ama biraz kıskançlar" dedi.

